Preço da gasolina sobe pela 4ª semana seguida e já chega a R$ 8,99

De janeiro de 2021 a abril de 2022, o preço médio da gasolina subiu 63%, equivalente a R$ 2,95 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O preço da gasolina mais uma vez aumentou. Pela quarta semana consecutiva houve reajuste nas bombas e mais peso no bolso do consumidor. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o resultado é 0,2% maior do que o registrado na semana passada e o maior desde que a ANP começou a fazer o monitoramento semanal, em maio de 2004.

Em todo o Brasil, o litro da gasolina mais caro foi registrado na cidade de Tubarão (SC), chegando a R$ 8,99. O estado com menor valor foi o Mato Grosso do Sul, R$ 7,89 o litro.

O preço do etanol continua em alta em 19 estados, segundo a ANP. Em outros sete estados e no Distrito Federal (DF), o preço reduziu. Na média geral, queda de 1,77% na semana em relação à semana anterior - de R$ 5,53 para R$ 5,44 o litro.

Em live nas redes sociais nessa quinta-feira (5/5), o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a Petrobras. Ele disse que é um "crime" e um "estupro" a empresa ter um lucro "abusivo" em períodos de crise. "Faço um apelo: Petrobras, não quebre o Brasil", disse.

Apenas no primeiro trimestre deste ano, a petroleira lucrou R$ 44,561 bilhões, valor 3.718,4% maior do que o lucrado no mesmo período do ano passado.

"Eu não posso entender, a Petrobras durante crise da pandemia e a guerra lá fora, a Petrobras faturar horrores. O lucro da Petrobras é maior que a crise. Isso é um crime, é inadmissível", afirmou Bolsonaro.