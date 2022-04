Barra de chocolate x Ovo de Páscoa: mesmo produto tem diferença de até 334%

Ovos de Páscoa e barras de chocolate podem ter variações de até 62% (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O domingo de Páscoa se aproxima e as lojas já estão repletas dos tradicionais ovos de chocolate, mas é necessário atenção aos preços, que estão bem recheados. O site de pesquisa Mercado Mineiro realizou um levantamento entre 1° a 3 de abril em supermercados, drogarias, atacarejo e lojas de departamento de Belo Horizonte e encontrou variações de até 62% nos preços das barras de chocolate e os ovos. Além disso, foi feito uma comparação de preço e quantidade de chocolate entre os dois itens para ajudar o consumidor a decidir qual vale mais a pena.









No caso da Nestlé, houve variações de 62% na barra de chocolate de 90g, que pode custar de R$ 3,99 até R$ 6,49. A caixa de bombom especialidades da Nestlé de 251g pode custar de R$ 8,99 até R$ 12,99, uma diferença de 44,5%. O Ovo Kit Kat White de 227g pode ser encontrado de R$ 34,90 até R$ 44,70, uma diferença de 28%. O Ovo de Páscoa Nestlé de 185g custa de R$ 34,99 até R$ 44,98, com uma diferença de 28,55%. O Ovo de Páscoa Alpino de 337g entre R$ 43,99 e R$ 54,98, uma diferença de 25%.





A Lacta com variações de 47% na barra de chocolate lacta de 90g, custando de R$ 4,59 até R$ 6,70. O Ovo de Páscoa da Mulher Maravilha ou Hot Wheels com 166g de R$ 43,98 até R$ 64,80, uma diferença de 48%. O Ovo de Páscoa do Batman com 166g entre R$ 43,98 e R$ 62,80, uma variação de 42%. O Ovo de Páscoa Ouro Branco, custando de R$ 42,90 até R$ 51,99, uma diferença de 21%. A caixa de bombom Favoritos da Lacta de 250g, custando de R$ 7,99 até R$ 12,98, uma variação de 62%. O ovo de Páscoa Ferrero Rocher 225g custando de R$ 68,99 até R$ 83,59, uma variação de 21%.





O que vale a pena?

No levantamento, também foi realizada uma comparação entre Ovo x Barra tanto no quesito preço quanto na quantidade de chocolate para aquele consumidor que ainda tem dúvidas de qual das opções deve compensar mais. A pesquisa apontou que mesmo tendo igual quantidade de chocolate, a barra pode custar até 334% mais barata do que o ovo.





Duas barras de Chocolate da Nestlé de 90g o consumidor pagaria, pelo preço médio de R$ 5,20 cada, o valor de R$ 10,40 por 180g de chocolate. O mesmo Ovo de Páscoa da Nestlé Classic com 185g custa em média R$ 40,54, ou seja, as barras de chocolate são 290% mais baratas com o mesmo valor e mesma quantidade de chocolate.





A barra de Chocolate Lacta de 90g custa em média R$ 5,39, o preço médio do Ovo de Páscoa Sonho de Valsa 277g é de R$ 45,78. Portanto, com o valor de 3 barras o consumidor tem 270g de chocolate pelo preço médio de R$ 16,17, ou seja, 183% mais barato as barras de chocolate do que o ovo de Páscoa.





A barra de Chocolate da Garoto de 90g custa em média de R$ 4,93, o Ovo de Páscoa Garoto Chocolate ao Leite 185g custa em média R$ 42,78. Com isso, duas barras têm o mesmo peso e com valor de R$ 9,86, ou seja, 334% mais barato para ter o mesmo chocolate em barra ao invés de Ovo de Páscoa.





Novas tradições

O economista e coordenador do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, aponta que o movimento do mercado na Páscoa está caindo, ao comparar com o feriado de alguns anos atrás. “Notamos que este mercado está cada vez menor, porque havia muito mais oferta de ovos de páscoa antigamente. Além disso, o próprio supermercado comprava praticamente todos e agora estão com medo de ficar sobrando, mesmo que possam devolver alguma coisa ainda é um prejuízo. A gente nota que o supermercado não quer se arriscar tanto em virtude desse momento que estamos vivendo e nas prateleiras só encontramos os ovos de páscoa mais tradicionais, que são uma ‘venda certa’”, observa.





Apesar das barras de chocolate e as caixas de bombom terem uma procura maior, elas também estão caindo na quantidade nos últimos anos. “As caixas estão cada vez menores, se comparar uma caixa antiga era 500g, hoje tá 250g. O consumidor já vem notando a diminuição de tamanho, de quantidade de chocolate”, afirma.





Para Feliciano, novas tradições estão sendo formadas no feriado de Páscoa. “O consumidor está optando muitas vezes pelo ovo caseiro mesmo, comprando o chocolate para fazer em casa”, diz o economista. “Até mesmo se observar nas marcas mais conhecidas, antigamente tinha o apelo dos brinquedos para as crianças e gerava curiosidade, hoje já tem diminuído o investimento nisso. Ou é inviável ou as crianças de hoje evoluíram tanto que o brinquedo não vai agradar. São diversos fatores que vemos com o passar do tempo que este mercado está diferente, não é mais aquela festa de Páscoa que tinha. Claro, tem gente que ainda corre atrás, pesquisa e compra para a família, mas a maioria está procurando outra opção para que possa ficar em uma situação melhor”, acrescenta.





Ele ainda dá dica para os consumidores que querem economizar ainda mais nesta Páscoa: “A gente solta a pesquisa antecipadamente, mas o ideal é não comprar agora. Quando chegar a data, o preço cai. Isso é uma tradição. Não sabemos se a margem está tão apertada neste momento que não vai ter tanta queda assim.”





O site Mercado Mineiro não tem os preços de 2021 para fazer a comparação de aumento devido a pandemia e o fechamento de diversas lojas.