Brasil produz mais de meio milhão de toneladas de chocolate até setembro

A retomada da fabricação, a inovação e o lançamento de novos produtos são as principais justificativas para o aumento de produção do chocolate (foto: VALENTINE CHAPUIS / AFP)

A indústria de chocolate produziu 511 mil toneladas de janeiro a setembro de 2021, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), coletados pela KPMG. O valor representa um crescimento de 44%, quando comparado com o mesmo período de 2020.





No ano passado, até setembro, foram produzidas 354 mil toneladas do produto. A retomada da fabricação - após um período de retração e incertezas decorrentes da pandemia -, além de inovação e lançamento de novos produtos, são as principais justificativas para o aumento de produção neste ano.





"O aumento da produção já havia sido expressivo nos dois primeiros trimestres e tínhamos a expectativa dos resultados continuarem evoluindo. Com a produção de chocolate, até o terceiro trimestre de 2021, já atingindo a marca de 511 mil toneladas, a perspectiva é que o setor feche esse ciclo com um resultado bem relevante para o segmento", diz Ubiracy Fonseca, presidente da Abicab.