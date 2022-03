BC planeja manter Pix ativo durante greve; servidores contestam

Banco Central (BC) afirma que possui planos de contingência para assegurar serviços essenciais à população, como o Pix (foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) emitiu nota, nesta terça-feira (29/3), para informar que possui planos de contingência para assegurar serviços essenciais à população, como o Pix. Ao mesmo tempo, servidores em greve do BC lembraram que o meio de pagamento eletrônico instantâneo e outros serviços não constam na legislação sobre serviços essenciais.



"(A autarquia) Tem planos de contingência para manter o funcionamento dos sistemas críticos para a população, os mercados e as operações das instituições reguladas, tais como STR, Pix, Selic, entre outros", diz o Banco Central.

Servidores

No entanto, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) enviou nota à imprensa contrariando essa informação."Na greve, a lei de serviços essenciais será respeitada. Mas o Pix e diversas outras atividades do BC não estão nessa lei. Portanto, muitos atrasos ou interrupções poderão ocorrer. Não podemos ainda antecipar quais", diz o texto.Além do Pix, outros serviços poderão ser afetados, como o Sistema de Valores a Receber (SVR).O Sinal também diz que a entrega de comissões começou ainda na segunda-feira (28). "Trezentos comissionados já entregaram suas comissões e esperamos chegar, amanhã (30), a 500 entregas", explicou. O BC totaliza mil comissões, sendo 50% gerenciais e 50% de assessoramento.A greve foi aprovada na última segunda-feira com aprovação de 90% da assembleia virtual, que contou com a participação de mais de 1,3 mil servidores.Os servidores do Tesouro Nacional decidiram, em assembleia realizada hoje, paralisar as atividades na próxima sexta (1º) e na terça-feira da semana que vem, no dia 5 de abril, quando os servidores farão nova assembleia para discutir os passos seguintes da mobilização.A previsão é de que a mobilização impacte a entrega do Relatório do Tesouro Nacional, que apresenta o deficit primário e o perfil dos gastos e receitas públicas.