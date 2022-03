Ações da Petrobras caem após Bolsonaro decidir trocar presidente da estatal

A ações da Petrobras já apresentavam queda desde o início do dia, em linha com a baixa do petróleo no exterior, em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Porém, o movimento se intensificou na reta final do pregão deste início de semana, logo após Bolsonaro decidir demitir Joaquim Silva e Luna, em meio à pressão por reduzir os preços dos combustíveis no Brasil. A informação é do jornal O Globo.