Bolsonaro decide mudar presidente da Petrobras e informa demissão a general

O último aumento no preço dos combustíveis gerou cisão entre o governo federal e o comando da empresa (foto: André Motta de Souza/Agência Petrobras)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu alterar o comando da Petrobras. O atual presidente da empresa é o general Joaquim Silva e Luna, que foi comunicado sobre sua saída do cargo nesta segunda-feira (28/3), segundo informações publicadas pelo jornal "Folha de S.Paulo" e pela revista "Veja".





A decisão foi tomada após um período de desgaste entre a presidência da República e o comando da empresa, motivado pelo aumento no preço dos combustíveis em 11 de março. Bolsonaro chegou a qualificar a decisão como "um crime ".





O militar assumiu a Petrobras há menos de um ano, em abril de 2021. Ele foi o segundo presidente da empresa sob o governo Bolsonaro, que havia indicado anteriormente o economista Roberto Castello Branco para o cargo.





De acordo com a coluna “Radar”, da "Veja", o nome mais provável para assumir a presidência da Petrobras é o do economista Adriano Pires, atual diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura.









O Interessados na possibilidade da vacância da cadeira de presidente da maior companhia petrolífera do país, os partidos do Centrão já vislumbravam a possibilidade de influenciar na escolha do novo comandante da Petrobras há algumas semanas. nome preferido dos aliados políticos de Bolsonaro é o de Rodolfo Landim , ex-executivo da empresa e atual presidente do Flamengo.