Centrão quer diretorias da Petrobras caso Luna seja demitido da empresa

A estratégia do Centrão é apoiar o nome do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim (foto: REPRODUÇÃO DA INTERNET) Caciques do Centrão, grupo que reúne os partidos mais fisiológicos do Congresso e está na base de sustentação do governo Bolsonaro, está em festa ante a possibilidade de recuperar algumas das diretorias da Petrobras com a demissão praticamente certa do presidente da empresa, Joaquim Silva e Luna.

Durante décadas, os partidos do Centrão deram as cartas no comando da petrolífera. Mas perderam as regalias depois do estouro da Operação Lava-Jato, que levou alguns de seus integrantes para o banco dos réus. O PP, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, é a legenda com o maior número de denunciados à Justiça.





Bolsonaro não quer mais general na Petrobras

Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, por sinal, vem mantendo conversas constantes com Landim. Ele foi um dos artífices da estratégia de convidar o presidente do Flamengo para a Petrobras. Num primeiro momento, Landim seria indicado para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Agora, está decidido que ele ocupará a vaga do general Silva e Luna.





O presidente Jair Bolsonaro, insuflado pelos filhos, pelos ministros-militares e pelos líderes do Centrão, decidiu não indicar o atual presidente da Petrobras para compor o Conselho de Administração da estatal, como mostra a jornalista Malu Gaspar, de O Globo. Com isso, o general não terá como permanecer no comando da empresa. Foi a mesma estratégia para demitir o antecessor dele, Roberto Castello Branco.





Landim, portanto, assumirá já em dívida com a turma do Centrão. E a meta é ampliar o poder dos partidos que integram o grupo fisiológico durante um eventual segundo mandato de Bolsonaro. O Centrão está convencido de que o chefe do Executivo será reeleito.