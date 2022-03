Confiança do consumidor de BH continua em queda em 2022

Os consumidores de BH estão cautelosos diante das incertezas econômicas atuais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de BH , referente ao mês de março, apontou redução de um ponto, em relação ao mês anterior. A confiança do consumidor segue, portanto, no nível de insatisfação, ficando abaixo dos 100 pontos. Esta é a quinta queda consecutiva desde outubro do ano passado, quando o indicador era de 73,2 pontos. Em novembro caiu para 72,9, em dezembro 72,8, em janeiro 71,4, em fevereiro 69,9 e em março 68,9.





Essa redução mostra cautela no comportamento do consumidor, que acaba preservando os gastos devido às incertezas econômicas atuais.





O levantamento é feito mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





De acordo com o analista de pesquisa, Devid Lima, são diversos os fatores que impactam no índice do ICF.





“O cenário econômico atual, unido ao mercado de trabalho, o cenário geopolítico e o ano eleitoral são alguns dos principais motivos que influenciam na redução do índice. Com isso, as famílias estão mais prudentes na hora de assumir compromissos financeiros, uma vez que a perspectiva econômica dos próximos meses ainda é incerta”, afirma.





Emprego, renda, consumo e futuro





O levantamento analisa sete pontos com dois recortes: consumidores com renda acima de 10 salários mínimos e aqueles que ganham menos que isso.





Em relação ao emprego:





40,5% dos belo-horizontinos se sentem iguais ao mesmo período do ano passado,

25,3% se sentem mais seguros,

22,6% menos seguros

11,6% estão desempregados





Quanto às perspectivas de melhora profissional nos próximos seis meses:





52,1% acham que não haverá melhora

36,2% acreditam que sim

11,7% não sabem





Em relação a renda familiar atual:





44,6% disseram estar igual ao mesmo período do ano passado

36,6% disseram estar pior

18,8% disseram estar melhor





Quanto ao acesso ao crédito:





45,8% afirmaram estar mais difícil conseguir empréstimo/crédito para comprar a prazo

37% que está igual ao ano passado

14,9% que está mais fácil

2,2% não sabem ou não responderam





Em relação ao nível de consumo:





61,3% estão comprando menos que no ano passado

27,6% estão comprando no mesmo nível

11,1% estão comprando mais





Para os próximos meses:





42,2% das famílias acham que o consumo será menor que no segundo semestre do ano passado

41,3% acham que será igual

16,3% acham que será maior





Em relação ao momento para comprar bens duráveis:





89% avaliam que é um mau momento para comprar esses itens

9,4% que é um bom momento

1,6% não sabem





Para a pesquisa de março, foram entrevistados mil consumidores moradores de Belo Horizonte nos últimos dez dias de fevereiro. A margem de erro da pesquisa é de 3,5% e o nível de confiança é de 95%.