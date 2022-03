Saques do FGTS de até R$ 1 mil poderão ser feitos a partir de 20 de abril

(foto: Edu Andrade/Ascom/ME)

O pagamento do novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai começar no dia 20 de abril e terminar no dia 15 de junho, de acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal divulgado nessa quinta-feira (17/3).Nessa rodada de saques, será liberado até R$ 1 mil para cada trabalhador, considerando o saldo de todas contas, caso o cotista tenha mais de uma. A expectativa é que 40 millhões de pessoas sejam beneficiadas com a medida que faz parte do pacote de R$ 150 bilhões anunciado pelo governo. Desse montante, R$ 30 bilhões estão previstos se todos os cidadãos que tiverem saldo realizarem o saque.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, serão beneficiadas três milhões de pessoas por dia de saque e a sequência será de acordo com o mês de nascimento.

As retiradas serão feitas por conta poupança social digital da Caixa, e estão disponíveis para saque até 15 de dezembro. Os trabalhadores poderão movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, que está disponível para download gratuito em Android e iOS.

Veja calendário de saque do saldo do FGTS