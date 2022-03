Confira cronograma de antecipação do 13º e saque de R$ 1 mil do FGTS

Governo anuncia antecipação do 13º de aposentados do INSS e saque de R$ 1 mil do FGTS (foto: Arquivo/Agência Brasil) O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (17/3), a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência Social e o saque de até R$ 1 mil no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As medidas acabaram de ser anunciadas no Palácio do Planalto, em cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O 13º das aposentadorias e pensões do INSS costuma ser pago no segundo semestre. Segundo o governo, a antecipação do 13º injetará na economia cerca de R$ 56,7 bilhões.



Essa não é a primeira vez que isso acontece. Nos últimos 2 anos, o governo antecipou o valor por causa da pandemia de COVID-19. Confira as datas:

Primeira parcela: 50% do valor, de 25 de abril a 6 de maio;

Segunda parcela: 50% do valor, de 25 de maio a 7 de junho.





O saque de até R$ 1 mil do FGTS poderá ser feito até 15 de dezembro deste ano.





De acordo com o ministro Paulo Guedes, a medida deve atender a 40 milhões de pessoas, segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência. O governo estima que até R$ 30 bilhões sejam movimentados se todos os trabalhadores aptos fizerem os saques.

Confira o cronograma:

Nascidos em janeiro: 20 de abril

Nascidos em fevereiro: 30 de abril

Nascidos em março: 04 de maio

Nascidos em abril: 11 de maio

Nascidos em maio: 14 de maio

Nascidos em junho: 18 de maio

Nascidos em julho: 21 de abril

Nascidos em agosto: 25 de abril

Nascidos em setembro: 28 de abril

Nascidos em outubro: 1º de junho

Nascidos em novembro: 08 de junho

Nascidos em dezembro: 15 de junho

O FGTS é um direito do trabalhador com carteira assinada, e só pode ser sacado mediante condições específicas, como compra da casa própria ou na aposentadoria. Enquanto ele não é retirado pelo trabalhador, o valor permanece depositado na Caixa Econômica Federal, com rendimento geralmente abaixo da poupança. LEIA TAMBÉM: "Pacote de bondades" do governo federal vai ter saque de R$ 1 mil do FGTS

Como ter acesso?





Tudo será feito por meio digital. Ou seja, não será necessário que as pessoas se desloquem até as agências, bastando acessar o Caixa Tem.



Além do aplicativo do FGTS, o banco deve dispor de outros meios para que os interessados possam saber com rapidez se têm valor a receber e quanto.

Quem tem direito?

De acordo com a proposta do governo, todos os trabalhadores que tiverem saldo em contas inativas do FGTS têm direito ao saque.





Mas afinal, como consultar o saldo?





A consulta ao saldo pode ser feita pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.









A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS. No site da Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. É possível usar ainda a Senha Cidadão.A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS. Clique aqui e veja como consultar o número do PIS/NIS.

Os aplicativos da Caixa estão desponiveis para Android e iOs.