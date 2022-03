Governo vai liberar novo saque do FGTS; saiba como receber

Aplicativo do FGTS da Caixa Econômica Federal (CEF) (foto: Caixa/Divulgação) O governo federal deve anunciar, até quinta-feira (17/3), a liberação do saque de até R$ 1 mil por trabalhador, das contas ativas ou inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O FGTS é um direito do trabalhador com carteira assinada, e só pode ser sacado mediante condições específicas, como compra da casa própria ou na aposentadoria. Enquanto ele não é retirado pelo trabalhador, o valor permanece depositado na Caixa Econômica Federal, com rendimento geralmente abaixo da poupança.





Na manhã desta quarta-feira (16/3), a Caixa anunciou que vai liberar o pagamento do novo saque emergencial ainda neste mês de março. Para isso, ainda vai elaborar um cronograma de pagamento, de acordo com o mês de nascimento das pessoas que têm direito, começando por janeiro.

O anúncio deve ser feito na manhã da quinta-feira (17/3). As ações do governo federal foram confirmadas na última semana pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e pelo ministro da Econômia, Paulo Guedes.

Segundo Guedes, os valores serão a partir de R$ 500 e até R$ 1 mil, e a medida pode beneficiar cerca de 40 milhões de trabalhadores. Apesar disso, os detalhes do cronograma de pagamento ainda devem ser passados na quinta-feira (17) em Medida Provisória.

Como ter acesso?





Tudo será feito por meio digital. Ou seja, não será necessário que as pessoas se desloquem até as agências, bastando acessar o Caixa Tem.



Além do aplicativo do FGTS, o banco deve dispor de outros meios para que os interessados possam saber com rapidez se têm valor a receber e quanto.

Quem tem direito?

De acordo com a proposta do governo, todos os trabalhadores que tiverem saldo em contas inativas do FGTS têm direito ao saque.





Mas afinal, como consultar o saldo?





A consulta ao saldo pode ser feita pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.





No site da Caixa, é preciso informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. É possível usar ainda a Senha Cidadão.



A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS. Clique aqui e veja como consultar o número do PIS/NIS.

Os aplicativos da Caixa estão desponiveis para Android e iOs.