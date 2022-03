Cemig passa a ser o alvo número 1 de reclamações em Uberaba

No ranking anterior do Procon Uberaba, a Cemig era a segunda empresa que mais havia recebido reclamações (foto: Creative/Commons/Divulgação)

A Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberaba divulgou um novo ranking das 10 empresas que mais receberam reclamações entre 14/3/2021 e 14/3/2022 no município. Com 379 reclamações, a vencedora foi a Cemig e em segundo lugar, com 366 reclamações, a Algar Telecom.

“A inclusão do nome na lista de fornecedores não configura uma sanção. O cadastro tem caráter educativo e preventivo. O objetivo é informar à sociedade qual a situação dos fornecedores nos órgãos de defesa do consumidor, assim como a postura adotada por eles perante as reclamações”, ressaltou.

Anderson de Freitas também chama atenção sobre o objetivo principal do Procon, que é buscar sempre a conciliação para solucionar o conflito entre consumidores e empresas.



“Queremos oferecer orientação permanente para o consumidor de seus direitos, bem como orientar os estabelecimentos comerciais para assegurar que eles prestem os serviços conforme a lei”, finaliza.

A reportagem procurou a Cemig para obter um posicionamento frente ao novo ranking do Procon Uberaba, mas não obteve resposta. Tão logo a mesma se posicione, esse texto será atualizado.

Compare os dois últimos rankings de reclamações em Uberaba

No período de 14/03/2021 a 14/03/2022, as principais instituições que receberam reclamações em Uberaba, foram:

Cemig Distribuição S/A: 379 reclamações Algar Telecom S/A: 366 Claro: 253 Caixa Econômica Federal: 238 Banco Pan: 207 Banco BMG: 175 Tim Nordeste: 174 Telefônica do Brasil: 141 Banco C6 Consignado: 122 Magazine Luiza: 100

Já no período de 1/1/2021 a 31/12/2021, as principais instituições reclamadas em Uberaba, foram: