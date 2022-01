Nove das 20 empresas que mais receberam reclamações em Uberaba são bancos

Funcionários do Procon Uberaba durante fiscalização a agência bancária da cidade, em junho do ano passado (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com 375 reclamações, a Algar Telecom liderou o ranking de reclamações de 2021 do Procon Uberaba, no Triângulo Mineiro. Por outro lado, das 20 empresas que mais tiveram reclamações formalizadas pelo órgão no ano passado, presencialmente e on-line, nove fazem parte do segmento dos bancos.

No top 5 de reclamações ao Procon Uberaba em 2021, a Cemig aparece em segundo lugar; Claro, em quarto, e, em seguida, aparecem dois bancos: a Caixa, em terceiro, e Banco Pan, em quinto.

Segundo informações divulgadas pelo Procon Uberaba, 8.129 atendimentos foram realizados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. Desse total, 2.862 se transformaram em reclamações formalizadas.



Confira a lista, em número de reclamações:

Algar Telecom S/A: 375

Cemig Distribuição: 367

Caixa Econômica Federal: 246

Claro: 238

Banco Pan: 189

Banco BMG: 180

Tim Nordeste: 174

Banco C6 Consignado: 165

Telefônica do Brasil: 143

Magazine Luiza: 112

Mercadolivre.com: 84

Pefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento: 78

Companhia Operacional de Desenvolvimento e Saneamento: 76

Samsung Eletrônica da Amazônia: 68

Banco Mercantil do Brasil: 64

Banco Bradesco: 62

Oi Móvel: 62

Banco Itaucard: 61;

Banco Santander: 61

Banco Itaú Consignado: 57

No que diz respeito a uma análise de 2021 em relação à política do Direito do Consumidor, o presidente do Procon Uberaba, Anderson Freitas, em entrevista à Rádio JM, considerou que os consumidores de Uberaba e região estão mais conscientes e buscando cada vez mais seus direitos.

“Sendo assim, a estratégia do órgão na atual gestão, é dar eficiência nas orientações no atendimento preliminar, buscando sempre a conciliação entre consumidores e fornecedores e, ainda, proferindo com celeridade decisões nos processos administrativos, sempre com intuito, de garantir respostas mais rápidas às reclamações e trazer o equilíbrio nas relações de consumo", destacou.