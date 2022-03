Lula sobre aumento dos combustíveis: 'Começaram a destruir a Petrobras'

Durante o texto, Lula ainda citou a descoberta do pré-sal e de como isso contribuiu para o segmento de investimentos na construção de sondas, navios e plataformas, o que fez a Petrobras crescer.





“Esse foi o momento de ouro porque a Petrobras era mais que uma empresa de petróleo”, conta.





Em seguida, Lula fez duras críticas aos governos posteriores ao dele, que na visão do ex-presidente, quebraram a empresa. "Petrobras é essencial para o desenvolvimento brasileiro. Mas o que eles fizeram? Começaram a destruir a Petrobras. E hoje nós temos 392 empresas importando gasolina a preço de dólar, e essa gasolina chega a preço de dólar para o povo brasileiro”, afirmou.

O governo

Ontem, quarta-feira (16/3), o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também criticaram os aumentos.





Pela manhã, Bolsonaro acusou a Petrobras de cometer um "crime" contra a população ao não ter esperado um dia para realizar o reajuste de preços dos combustíveis.





"O barril do petróleo chegou a US$ 135 na semana passada, agora já caiu e está em US$ 100. A gente está esperando, inclusive, ter um retorno da Petrobras para rever esses preços que foram absurdamente majorados na semana passada. É um problema mundial o dos combustíveis, ocasionado pelo problema da Rússia com a Ucrânia. Qualquer nova alta a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E lamentavelmente a Petrobras não colabora com nada", disse Bolsonaro.

Em seguida, Lira criticou a gestão da Petrobras. “O barril sobe e a gente aumenta. O barril baixa e a gente não baixa? É importante que a Petrobras recue o preço do aumento que deu. Porque o dólar está caindo e o barril está caindo, então são dois componentes que fazem a política de preço da Petrobras”, afirmou Lira.

Lira disse, porém, que "não pode avaliar" se o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, está fazendo uma boa gestão.