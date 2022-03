Bolsonaro sobre saída do presidente da Petrobras: 'Existe possiblidade'

IS

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Isac Nóbrega/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (16/3) que existe a possibilidade de substituição do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna. Segundo o chefe do Executivo, o único membro do governo que não pode ser mudado é o o vice-presidente.





"Existe essa possiblidade. Todo mundo no governo, ministros, secretários, diretores de empresa, presidente de estatais podem ser substituídos se não estiverem fazendo trabalho a contento. Não quer dizer que vai ser trocado ou que não vai ser trocado. Eu só não posso mudar o vice. O resto, todos podem ser trocados, obviamente, por motivo de produtividade, por motivo de falha ou omissão no respectivo serviço. Quero dizer que o presidente da Petrobras está amarrado numa série de legislação, mas a (negativa da) solicitação feita — não oficialmente, porque não podemos interferir na Petrobras e nem vamos interferir —, de atrasar um dia o anúncio do pagamento, isso pegou muito mal para todos nós aqui em Brasília", apontou Bolsonaro, em entrevista à TV Ponta Negra.





Para ele, a Petrobras cometeu um "crime" contra a população ao não ter esperado um dia para realizar o reajuste de preços dos combustíveis. Segundo o chefe do Executivo, a estatal “não é aquilo que ele gostaria”.





No último dia 12, o presidente teceu fala semelhante: "Todo mundo tem a possibilidade de ser trocado, todos, exceto o presidente e vice-presidente da República".





Em meio à saraivada de críticas, no último dia 14, o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) saiu em defesa do presidente da Petrobras enfatizando que o mesmo é resiliente e aguenta a pressão.









"Silva e Luna é resiliente, sempre foi. Como bom nordestino, aguenta a pressão".