Gasmig congela preço do gás natural até 2023

Empresa também vai investir R$ 15 milhões para levar gás natural canalizado ao Bairro Castelo (foto: Gasmig/Divulgação) A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) informou nesta quarta-feira (16/3) que vai manter o preço do gás natural congelado até fevereiro de 2023.









Em meio ao aumento de preços do gás pela Petrobras, o presidente da Gasmig, Pedro Magalhães, salientou que o fornecimento do gás natural é contínuo e não precisa de reposição com botijões.





Magalhães ainda informou que a empresa tem procurado medidas que minimizem o impacto dos constantes aumentos do custo do gás natural pela petrolífera.

Possível aumento

No comunicado, também é citada a renovação do fornecimento de gás pela Petrobras, em contrato assinado no último mês de dezembro.





“O preço ofertado é 40% superior ao contrato antigo, mas a Gasmig ainda não repassou nenhum reajuste desse novo contrato ao mercado consumidor”, disse a empresa.

Canalização no Castelo





De acordo com a estatal, a rede de distribuição, com 22 km de extensão, vai ter capacidade para atender seis mil unidades.





“Atualmente, 81.112 clientes residenciais possuem contratos assinados com a Gasmig e 1.088 comércios também utilizam o gás natural”, declarou a companhia, em nota.