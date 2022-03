Gasmig vai investir R$ 15 milhões para levar gás natural ao Castelo, em BH

Rede do Bairro Castelo vai ter 22 km de extensão, com capacidade para atender seis mil unidades (foto: Divulgação / Gasmig) A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) anunciou que vai investir R$ 15 milhões para levar gás natural canalizado ao Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.





De acordo com a estatal, a rede de distribuição, com 22 km de extensão, vai ter capacidade para atender seis mil unidades.





“Atualmente, 81.112 clientes residenciais possuem contratos assinados com a Gasmig e 1.088 comércios também utilizam o gás natural”, declarou a companhia, em nota.

Obras

A construção da rede no Bairro Castelo deve começar na segunda quinzena deste mês de março, conforme o cronograma da empresa.





“A Gasmig realiza suas obras de implantação de dutos prioritariamente pelo método não-destrutivo. Essa metodologia elimina cerca de 90% das aberturas de valas, possibilitando uma obra mais rápida e mais segura”, disse no comunicado.





Em outro trecho, a companhia explica que a via fica aberta por três dias para a passagem do gasoduto. Em seguida, é colocada uma chapa de aço ou um asfalto provisório.





“Após a implantação ser finalizada, as válvulas de segurança são instaladas e a rede de gás é testada com um gás inerte. Após aprovada, é liberada para a gaseificação com o gás natural”, ponderou.