Família pede ajuda para encontrar idoso que está desaparecido desde janeiro

Thadeu saiu de Jaboticatubas para ver as filhas, em Belo Horizonte, mas não retornou para casa (foto: PCMG)

Um pedido de socorro. A família de Thadeu de Oliveira Guido, de 72 anos, desaparecido desde janeiro, está pedindo ajuda para encontrá-lo. Ele morava no Bairro Recanto do Sabiá, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mirian Lopes Oliveira, de 34 anos, filha de Thadeu, conta que seu pai morava sozinho, mas visitava com frequência a ex-companheira e os filhos em Belo Horizonte. Em janeiro, ele saiu de Jaboticatubas e desapareceu.

Ela conta que depois de uma semana sem contato com o pai, ela e os irmãos começaram a ligar para o celular do pai, mas que o sinal era, sempre, de que estava desligado ou fora de área. “Isso nunca aconteceu”.

O último contato de Thadeu com a família foi em 25 de janeiro. Nesse dia, ele estava na casa da ex-companheira, onde também moram duas filhas do casal.

Miriam foi até a casa do pai, no Recanto do Sabiá, mas está fechada e não existe nada que leve à conclusão de que tenha havido uma anormalidade. A última informação que todos tiveram é que ele teria ido ver as filhas em Belo Horizonte.

Mirian conta, ainda, que o pai não sacou sua aposentadoria referente ao mês de fevereiro nem fez qualquer movimentação bancária neste período. A Polícia Civil pede que qualquer informação seja repassada ao Disque Denúncia através dos números 181 ou pelo 0800 2828 197.