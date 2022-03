R$ 11,56 o litro: interior do Acre tem a gasolina mais cara do país

Gasolina passou dos dois dígitos no interior do Acre (foto: Reprodução/Twitter)

Localizado ao norte do território do Peru, o pequeno município de Jordão, no Acre, ganhou destaque nacional nesta quarta-feira (16/3) por ter, talvez, a gasolina mais cara do Brasil. Nas redes sociais, consumidores postaram fotos do incrível preço de R$ 11,56 cobrado pelo litro no único posto terrestre da cidade de pouco mais de 7 mil habitantes, distante 636 quilômetros de Rio Branco.

A justificativa para o alto valor é a difícil logística encontrada pelas distribuidoras. Além do posto terrestre, os demais encontros no município são fluviais. Cerca de 70% de população se encontra na zona rural.

Na semana passada, a Petrobras anunciou reajuste de 18,7% no preço da gasolina e de 24,9% diesel nas refinarias. O gás natural teve aumento de 16,1%.





Desde o anúncio da estatal, o Procon instaurou investigação para apurar abuso por parte dos postos , que estariam repassando o aumento em patamares bem superiores aos que chegaram às refinarias.

De acordo com a diretora-presidente Alana Albuquerque, a autarquia já recebeu uma série de denúncias e tem atuado junto ao Ministério Público do Estado (MPAC) para identificar violações à legislação. As demandas são encaminhadas ao Núcleo de Apoio Técnico do órgão para análise.

"Todas as revendedoras serão notificadas para apresentação de documentos, sendo concedido prazo para apresentação de defesa. Caso seja constatada alguma abusividade, sujeitará a imposição de sanções nos termos da legislação consumerista", disse Albuquerque.





Em Marechal Thaumaturgo, outro município isolado do Acre, a gasolina chegou a R$ 10,55. A cidade também só conta com um posto terrestre.