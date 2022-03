Mulheres ganham espaço como transportadoras autônomas de cargas

Caminhão na estrada (foto: Pixabay/reprodução)

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Coopmetro, que atua no setor de logística, chegou ao marco histórico de 100 mulheres transportadoras. A contratação reflete os avanços nos setores profissionais que, antes, eram majoritariamente masculinos.Tereza Custodio, de 39 anos, trabalhava como taxista, mas decidiu mudar de profissão após a chegada dos aplicativos de transporte. "Agora, trabalho com o táxi fazendo transporte de mercadoria", contou.Este mês, a empresa que emprega transportadores autônomos de cargas promoveu encontro virtual entre as sócias cooperadas no 1º Encontro de Mulheres da Coopmetro em 2022.Tereza conta disse que o marido perdeu o emprego e também viu no transporte de carga uma oportunidade. "A cooperativa tem me ensinado muito profissionalmente e também financeiramente", acrescentou a nova transportadora.A empresa surgiu em 1999 quando 22 transportadores se reuniram com objetivo de realizar o sonho de criar uma empresa, capaz de competir formalmente no mercado sem a intermediação de atravessadores.