No Dia da Mulher, Andradas vai reunir cafeicultoras da região vulcânica

Evento vai reunir 180 mulheres para debater a cafeicultura, segmento forte em Andradas (foto: Luis Acosta/AFP) No Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã, 8 de março, Andradas, no Sul de Minas, recebe o 1º Encontro de Mulheres do Café da Região Vulcânica.



O objetivo é dar visibilidade às várias cafeicultoras que estão mudando a forma como produzem, comercializam, consomem e se relacionam com o café. Mulheres de destaque do agronegócio do café vão falar sobre o papel feminino neste mercado, de forma a inspirar as cafeicultoras a buscar cada vez mais participação dentro e fora das propriedades.



LEIA MAIS 18:39 - 05/03/2022 Rede de supermercados anuncia 8 unidades em Uberlândia e 1 mil empregos

22:23 - 04/03/2022 Apesar de sanções, Brasil tem estoque suficiente de fertilizantes

19:06 - 04/02/2022 Café orgânico mineiro premiado vale 25 vezes mais que o preço normal



O objetivo é dar visibilidade às várias cafeicultoras que estão mudando a forma como produzem, comercializam, consomem e se relacionam com o café. Mulheres de destaque do agronegócio do café vão falar sobre o papel feminino neste mercado, de forma a inspirar as cafeicultoras a buscar cada vez mais participação dentro e fora das propriedades.O encontro é promovido pela Prefeitura de Andradas e parceiros – Cafés da Região Vulcânica, IFSudestedeMinas, Café Poços, Sebrae-MG, Emater-MG, Seapa e governo de Minas.

Em Andradas, a presença da mulher é forte e muitas entidades representativas são chefiadas por elas. A prefeita é comanda por Margot Pioli, a secretária de Agricultura é mulher assim como as presidentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicato dos Produtores Rurais e da Associação Comercial e Industrial de Andradas.



Para o evento de amanhã eram esperadas 150 mulheres, mas até a tarde de hoje, 180 tinham confirmado presença, quando as inscrições foram fechadas.



Segundo Selislei de Cássia Coról de Pontes, secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura de Andradas, a mulher é mais detalhista.



“Somos mais abertas às novidades e novas tendências do mercado, por isso viemos nos destacando na cafeicultura da região. Há um movimento crescente das mulheres se organizando em grupos, se reunindo e discutindo ações”, disse. O encontro desta terça-feira é apenas um deles.



Andradas é um importante polo produtor de café. Em 2020, bateu recorde de produção: 299.600 sacas em uma área plantada de 7 mil hectares. Hoje a área de plantio cresceu e é de 9.500 hectares. No Concurso de Cafés do Estado, Andradas ficou em terceiro lugar em 2019 e em segundo lugar em 2020.



O evento será realizado no restaurante Aldeia Fazenda Velha, no bairro Capão do Mel, zona rural do município



A Região Vulcânica é formada por 12 municípios. Oito deles do Sul de Minas: Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas (MG). Os outros quatro são no estado de São Paulo: Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama (SP)

Confira a programação do evento:

8h – Café de boas vindas 8h30 – Abertura oficial 9h – Palestra: Mulheres no Campo – Profª. Danielle Baliza 9h45 – Palestra: Diferenciação pela origem – Priscilla Lins, Gerente da Unidade de Agronegócio do Sebrae Minas. 10h15 – Palestra: Região Vulcânica – Ulisses Oliveira 10h45 – Painel: Mulheres da Região Vulcânica 11h45 – Palestra: Bourbon Specialty Coffees – Qgrader – Andréia Braga 12h15 – Almoço 13h30 – Workshop: Confraria do Café / Workshop – Mulheres Baristas – Keiko Sato 14h30 – Palestra: Torrefação de Café - Roberta Bazilli 15h – Palestra: Specialty Coffees – Maria Dircéia 15h30 – Painel: Mulheres da Região Vulcânica 16h30 – Painel: Mulheres de Andradas 17h – Encerramento O evento será realizado no restaurante Aldeia Fazenda Velha, no bairro Capão do Mel, zona rural do município