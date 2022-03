Nova fábrica de capacetes vai investir R$ 35 mi em MG, com 350 empregos

Fabritech investirá R$ 35 milhões em nova fábrica de capacetes em Varginha (foto: Divulgação / Fabritech)

'Polo das Duas Rodas'

A Fabritech, uma das principais fabricantes de capacetes e viseiras para motociclistas do país, vai instalar uma nova unidade em Varginha, no Sul de Minas. O investimento previsto é de R$ 35 milhões, com expectativa de geração entre 300 e 350 empregos permanentes. O protocolo de intenções com o governo de Minas já foi assinado pela empresa e as obras devem começar no segundo semestre.A empresa fabrica os capacetes da marca Axxis, com tecnologia e certificação europeias. A atual unidade, em Limeira (SP), tem uma produção de 15 mil capacetes por mês. Os produtos são distribuídos para 1.200 pontos de venda espalhados por todos os estados brasileiros.O projeto de Varginha terá uma capacidade de produção de 80 mil unidades para atender a demanda nacional, com possibilidade exportação para a Europa, segundo o executivo da empresa, Marco Antonio MascaroA Fabritech não é a primeira empresa focada no mercado de 'duas rodas' a se instalar em Varginha. A cidade já possui a Riba Brasil, pioneira na fabricação de motocicletas elétricas e que também está aproveitando a expansão deste mercado prevista para os próximos anos.Com intermediação da Invest Minas, a empresa anunciou, em novembro passado, um investimento de R$ 8,5 milhões na ampliação da produção visando os mercados interno e externo. A empresa possui ainda os serviços de compartilhamento de motos e assinaturas de baterias.