Aziz: 'Bolsonaro e Guedes decretaram a morte da zona franca de Manaus'

Omar Aziz durante reunião da CPI da COVID, instalada pelo Senado (foto: Jefferson Rudy/Senado)

O senador Omar Aziz (PSD), coordenador da bancada do Amazonas no Congresso, disse nesta sexta-feira (25/2) que convocará uma reunião de emergência, neste sábado (26), para discutir com seus pares uma medida contra o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que reduz o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em até 25% para a maioria dos produtos.

Conforme Aziz, a medida tomada por Bolsonaro prejudicará as indústrias da Zona Franca de Manaus, pois os produtos já possuem isenção de IPI. Com o novo decreto, elas perderão competitividade e devem deixar o Amazonas.

"Um duro golpe, principalmente para as pequenas empresas. Vamos tentar fazer uma reunião amanhã para ver o que se pode fazer", disse Omar Aziz.

Ainda conforme o senador, o ministro Paulo Guedes mentiu com a promessa que criaria uma lista para excluir da medida os produtos já fabricados na Zona Franca de Manaus. "Ele disse que não iria mexer com a Zona Franca e só excluiu os cigarros e bebidas", criticou em entrevista ao site Brasil Norte Comunicação.

Ele finalizou dizendo que a medida governamental não passa de uma medida eleitoreira. "Muito eleitoreira apara conquistar empresários".