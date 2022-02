Veja como conflito no Leste Europeu pode impactar na economia mineira

A mineração é um dos pontos fortes da exportação mineira (foto: Hugo Cordeiro/Divulgacao)

Apesar do conflito entre Rússia e Ucrânia ser no outro lado da Europa, as consequências da guerra podem chegar em Minas Gerais. Isso porque a Rússia é um dos principais mercados econômicos com interação no comércio mineiro.

Em 2020, Minas Gerais foi o 2º estado brasileiro que mais exportou para a Rússia, atrás somente de São Paulo. No que diz respeito às importações, Minas Gerais foi o 4º maior importador de produtos russos.

Com a crise geopolítica, o mundo deve receber um novo choque de pressão nos preços dos combustíveis e dos alimentos, além das altas inflações após as medidas de segurança contra COVID-19.

Segundo o professor de Relações Internacionais do UniBH, Pedro Neves, as sanções aplicadas à Rússia como consequência à invasão da Ucrânia serão sentidas em todo o mundo. “Existe uma interdependência entre todas as economias do mundo. O pacote de sanções tenta fazer pressão na Rússia, mas coloca todos os parceiros econômicos país em pressão, também”.

Entre 2019 e 2020, a Rússia aumentou em cerca de 40% as interações com o comércio mineiro, com a agricultura e com a mineração. “Efeito rebote. Sentiremos o impacto direto das sanções. O fechamento da fronteira comercial é ruim para os dois lados”, apontou o professor.

Uma das alternativas do comércio mineiro é buscar expandir e amadurecer um pouco mais a política econômica com outras potências mundiais, principalmente a China. “É uma economia bilionária e seria uma forma de tentar contornar o impacto do fechamento da fronteira comercial”.

Além disso, Pedro também aponta que depende mais de Minas para facilitar processos de negociação e exportação e, principalmente, diversificar os produtos.