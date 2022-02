Dólar fecha com menor valor desde junho de 2021; saiba quanto

A queda na cotação do dólar movimentou o mercado financeiro no exterior. (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Esta quarta-feira (23/2) foi marcada pela agitação do mercado financeiro com a queda do dólar comercial, que fechou o dia cotado a R$ 5,004 na venda, tendo recuado a R$ 4,9980 ainda pela manhã. Esse é o menor valor da moeda americana desde junho do ano passado, mês em que teve sua menor cotação em 2021, a R$ 4,9049.