Fábrica que será instalada em Ouro Preto inicia obras com 150 vagas abertas

A reforma e adequação do espaço de 2.031m² ficará a cargo da GSA Alimentos (foto: Divulgação/ Filipe Lage/ASCOM PMOP) Uma fábrica de suplementos alimentares e de vitaminas vai iniciar obras de reformas e adequação do galpão no Polo Industrial de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e abre de imediato 150 vagas de trabalho. O anúncio foi feito durante a solenidade de entrega das chaves e assinatura do contrato entre a GSA Alimentos e a prefeitura nesta semana.

Após a conclusão das obras, a empresa estima gerar mais de 300 empregos diretos no município, sendo que 60% das vagas serão destinadas à contratação de mulheres. Para atender essa demanda, serão criadas parcerias com escolas para dar formação de primeiro emprego e jovem aprendiz.

Segundo o sócio-proprietário da GSA Alimentos, Nino Gomes, as obras de reforma se iniciarão em cerca de 30 dias. As vagas serão disponibilizadas pelo Sine, e a preferência de contratação é para profissionais da cidade. “Nossa intenção é fomentar e gerar renda na região”, afirma Gomes.

Sobre as futuras ações da indústria nutracêutica, o empresário explica que a nova fábrica será a matriz da GSA Alimentos e que com a nova instalação, a empresa vai ampliar as atividades trazendo a linha fármaco e suplementos para PET.

Distrito Industrial

A futura fábrica é a primeira construção do lote do Distrito Industrial, que tem uma área de 45.013,35 m² e que, segundo o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo (PV), será transformada em polo industrial no distrito de Cachoeira do Campo.

“Cachoeira do Campo tem uma vocação extraordinária para o desenvolvimento social e econômico e estamos dando as oportunidades para que o distrito se expanda cada vez mais, além das outras intervenções que estamos realizando a região”, afirmou o prefeito.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Felipe Guerra, os polos industriais serão uma das áreas mais desenvolvidas para a diversificação da economia do município.

“São empresas com comprometimento com o bem público que precisamos trazer para Ouro Preto. Essa é a primeira empresa do polo industrial, e nós iniciaremos na próxima semana um novo processo de chamamento público para esgotar todas as áreas do Polo Industrial de Cachoeira do Campo, trazendo emprego, renda e diversificação na nossa economia, pois esse é o futuro que pensamos para Ouro Preto.”