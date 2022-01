E o preço da gasolina? Vai ter o primeiro aumento de 2022

Preço dos combustíveis aumentou para as distribuidoras nesta quarta-feira (12/1), após nova decisão da Petrobras (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O consumidor pode preparar o bolso - de novo. O primeiro reajuste de preço dos combustíveis em 2022, feito pela Petrobras, passou a valer nesta quarta-feira (12/1). A previsão é de que os consumidores comecem a ver a diferença nas bombas já a partir desta quinta-feira (13/1).

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que, nas últimas semanas, teve cidade mineira que até registrou uma queda no valor médio da gasolina. Outras, no entanto, tiveram mais altas. A pesquisa feita pela ANP considerou as semanas de 26/12 a 1/1, e 2/1 a 8/1. O levantamento foi feito em 40 cidades.

Há dados de outros municípios, porém o levantamento de preços não foi realizado nas semanas avaliadas pela reportagem. Em Araxá, terra do governador Romeu Zema (NOVO), por exemplo, a pesquisa foi feita até o dia 2 de janeiro. Lá, a gasolina era vendida, no preço máximo, a R$ 7,298.

Saiba em quais cidades o combustível aumentou nas duas últimas semanas

Alfenas - de R$ 7,149 para R$ 7,299

- de R$ 7,149 para R$ 7,299 Araguari - de R$ 7,09 para R$ 7,098

- de R$ 7,09 para R$ 7,098 Betim - de R$ 6,89 para R$ 6,999

- de R$ 6,89 para R$ 6,999 Conselheiro Lafaiete - de R$ 6,96 para R$ 6,999

- de R$ 6,96 para R$ 6,999 Contagem - de R$ 6,897 para R$ 6,898

- de R$ 6,897 para R$ 6,898 Januária - de R$ 7,25 para R$ 7,29

- de R$ 7,25 para R$ 7,29 Patrocínio - de R$ 7,359 para R$ 7,398

- de R$ 7,359 para R$ 7,398 Pouso Alegre - de R$ 6,985 para R$ 6,999

Saiba em quais cidades o preço caiu nas últimas duas semanas

Belo Horizonte - de R$ 6,977 para R$ 6,944

- de R$ 6,977 para R$ 6,944 Bom Despacho - de R$ 6,989 para R$ 6,89

- de R$ 6,989 para R$ 6,89 Campo Belo - de R$ 7,099 para R$ 7,08

- de R$ 7,099 para R$ 7,08 Divinópolis - de R$ 7,099 para R$ 7,097

- de R$ 7,099 para R$ 7,097 Formiga - de R$ 7,079 para R$ 6,999

- de R$ 7,079 para R$ 6,999 Lavras - de R$ 7,099 para R$ 7,049

- de R$ 7,099 para R$ 7,049 Patos de Minas - de R$ 6,996 para R$ 6,835

- de R$ 6,996 para R$ 6,835 São João Del Rei - de R$ 7,099 para R$ 6,999

- de R$ 7,099 para R$ 6,999 São Sebastião do Paraíso - de R$ 7,399 para R$ 7,299

- de R$ 7,399 para R$ 7,299 Ubá - de R$ 7,399 para R$ 7,199

- de R$ 7,399 para R$ 7,199 Uberlândia - de R$ 6,899 para R$ 6,799

- de R$ 6,899 para R$ 6,799 Unaí - de R$ 7,469 para R$ 7,399

- de R$ 7,469 para R$ 7,399 Viçosa - de R$ 7,29 para R$ 7,28

Cidades onde o preço se manteve o mesmo

