Disposta a doar área, Frutal entra na briga para ter fábrica da Heineken

Frutal, a terceira maior cidade do Triângulo Sul, tem cerca de 60 mil habitantes (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Após anúncios oficiais das cidades mineiras de Uberaba, Patrocínio, Ouro Preto, Mariana e Santa Rita do Sapucaí, agora Frutal, no Triângulo Mineiro, se candidatou para receber a fábrica da cervejaria Heineken. Há dez dias, a empresa declarou que não vai mais construir a sua nova fábrica em Pedro Leopoldo , na Região Metropolitana de BH, mas que a intenção é de manter o empreendimento em Minas Gerais.

Nesta quarta-feira (22/11), por intermédio do vereador Edivalder Cheiroso (PP), presidente da Câmara de Frutal, o município entrou em contato com a Heineken e se colocou à disposição, inclusive, com sinalização de doação da área necessária para a sua instalação.

“Conversei por telefone com o Secretário de Desenvolvimento de Minas Gerais, e também já sabemos que o prefeito Bruno Augusto também manteve contato com a indústria, colocando o município a disposição para receber a mesma. A prefeitura está disposta a ceder essa área e estamos aguardando o avanço dessa negociação de Frutal com a Heineken”, declarou Cheiroso.

Atualmente, o município conta com a Cervejaria Imperial, responsável pela fabricação da linha Império.

A cervejaria Heineken afirmou que ainda não há nenhum local definido para a instalação da unidade fabril em Minas Gerais, e que todo o estado está na disputa e que para a escolha. Segundo a empresa, o local tem que ter capacidade hídrica e logística para facilitar o escoamento para a Região Sudeste, propiciando menores impactos ambientais locais. O anúncio da nova localidade será no início de 2022.