Saque calamidade por temporais pode ser solicitado a partir desta quinta

O saque calamidade pode ser solicitado até o dia 10 de março de 2022 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Os trabalhadores dos municípios de Eunápolis, na Bahia, e Águas Formosas, em Minas Gerais, que sofreram recentemente com as fortes chuvas, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação pode ser solicitada à Caixa, responsável pela transação, a partir desta quinta-feira (23/12) por meio do aplicativo FGTS, disponível para os sistemas iOS e Android gratuitamente.

Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta, seja ela da Caixa ou de outra instituição financeira, para receber os valores, sem nenhum custo adicional.





Passo a passo

Para solicitar o sague FGTS por calamidade, é preciso seguir um passo a passo. Confira:

-Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro;

-Ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque – Calamidade pública” e acessar a cidade;

-Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

-Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa ou outro banco e enviar a solicitação;

-O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato com pelo Fale Conosco 0800 726 0207.