Empresas prometem gerar mais de 260 empregos em Uberaba ao injetar R$ 10 mi

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, conta com quatro distritos industriais (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O poder público de Uberaba deu o sinal verde para a cidade ser palco de um investimento de R$ 10,2 milhões, o que deve gerar mais de 260 empregos - entre diretos e indiretos - nos próximos anos. Os vereadores aprovaram nessa segunda-feira (13/12) quatro projetos da prefeitura para doar áreas públicas e conceder estímulos fiscais para quatro empresas. As empresas contempladas são:



P&R7 Transportes EIRELI

Alfa Indústria e Comércio de Plásticos Injetados Ltda.

Rama Indústria de Artefatos de Borracha Ltda.

Souza e Souza Comércio e Serviços Ltda.

Confira mais detalhes sobre cada uma das empresas.

P&R7 Transportes

A empresa P&R7 Transportes EIRELI, que atua no mercado de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, informa que prevê o investimento de R$ 922 mil, gerando cinco novos empregos diretos e 50 novos empregos indiretos, em área do Distrito Industrial III.





Alfa

A Alfa Indústria e Comércio de Plásticos Injetados Ltda. atua com a produção e industrialização de materiais plásticos injetados para o ramo de cosméticos, material de limpeza, alimentício, armazenamento de mercadorias de terceiros e atividades de consultoria em gestão empresarial.





A empresa tem a estimativa de investir R$ 4.939.400,00 e gerar 25 novos empregos diretos e 90 indiretos, em área do Distrito Industrial IV.





Rama

A Rama Indústria de Artefatos de Borracha Ltda. atua no mercado com a produção de raspas de borracha e fios de aço reciclados de pneus usados e inservíveis. O investimento estimado para a construção de nova sede em Uberaba será de R$ 3.320.000,00, com expectativa de gerar 16 novos empregos diretos e 30 indiretos, em área no Distrito Industrial II.







Souza e Souza

Por fim, a empresa Souza e Souza Comércio e Serviços Ltda., que atua no mercado de prestação de serviços de engenharia, obras e construções civis, declarou que vai investir na construção de sua nova unidade em Uberaba um total R$ 1.115.000,00, com a intenção de gerar 40 novos empregos diretos e 10 novos empregos indiretos, em área no Distrito Industrial II.