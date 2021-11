Uberaba: integração dará mais competitividade à indústria de fertilizantes

Com expectativa de movimentar 1 milhão de toneladas de fertilizantes importados por ano, a partir de setembro de 2022, será inaugurada amanhã (9/11) a pedra fundamental do Terminal Rodoferroviário de Fertilizantes de Uberaba, que funcionará no Distrito Industrial 3 e será interligado à linha férrea do Porto de Santos.

A previsão é que o novo terminal, que começará a operar de forma contingencial entre o final de fevereiro e começo de março do ano que vem, deva gerar em torno de 80 empregos diretos e outros 200 indiretos ao final de suas obras.

O projeto denominado multimodal integrado custará cerca de R$ 130 milhões e será desenvolvido a partir de uma parceria entre a VLI, a Construtora Terraço e a Link Logistic Group.

“Chamamos de projeto multimodal integrado porque os fertilizantes chegarão de navio, vindo de vários países do mundo, até o Porto de Santos e de lá virão pela linha ferroviária da VLI até Uberaba, onde serão repassados para as empresas a partir do transporte de caminhões”, explicou o diretor da Link Logistic Group, Juliano Silva.

Hoje em dia, os fertilizantes que as empresas de Uberaba importam vêm do Porto de Santos por transporte rodoviário.

Ainda segundo Juliano Silva, ao integrar porto, ferrovia, rodovia e indústria, o novo terminal de Uberaba permitirá substituir o modal rodoviário no fluxo de transporte de fertilizantes entre São Paulo e Minas, oferecendo uma opção de transporte mais barata, sustentável e eficiente.





“Além de melhorar a logística, a iniciativa traz mais segurança ao transporte das cargas e menor emissão de CO²”, complementou.

Todos os anos, saem da região de Uberaba cerca de 7 milhões de toneladas de açúcar, milho, soja e farelo para o porto de Santos.



“Com essa nova operação, eles descerão carregados com grãos e retornarão com fertilizante, gerando economia na logística e aumentando a competitividade do setor produtivo para o agronegócio”, afirma Juliano.

Ainda segundo Silva, a expectativa é que o novo terminal gere cerca de 80 empregos diretos, a partir das obras, e mais aproximadamente 200 empregos indiretos para o setor do polo industrial de fertilizantes de Uberaba.

Obras do terminal serão divididas em duas fases

O diretor da Link Logistic Group explicou que o Terminal Rodoferroviário de Fertilizantes de Uberaba começará a operar no primeiro trimestre de 2022.



“A primeira fase, que começa a partir deste período, chamamos de contingencial, ou seja, é uma operação reduzida, sendo que não será possível operar todo o volume e capacidade produtiva porque o terminal ainda estará em obras. Vamos ter um galpão estruturado para receber um volume menor de fertilizantes e os vagões serão descarregados numa moega ferroviária (estrutura utilizada para o recebimento dos fertilizantes)”, contou.



Essa operação contingencial seguirá até início de setembro, que é quando a segunda fase da obra vai estar finalizada.



“E aí, sim, vamos operar 100% da capacidade e na moega definitiva. Então teremos duas moegas, a da primeira fase e está outra moega, onde ao invés dos fertilizantes serem retirados com pá carregadeira, como acontecerá na primeira moega, serão retirados a partir de uma correia transportadora automatizada que levará os produtos até um armazém e deste local serão repassados aos caminhões para serem levados para as empresas de fertilizantes. Nesta segunda fase, a capacidade produtiva será muito melhor, chegando nesta capacidade de operar até um milhão de toneladas por ano”, finalizou.



Atualmente, Uberaba é o segundo maior distrito produtor de fertilizantes do país.