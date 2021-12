Procon de Uberlândia instala novo sistema de telefonia e dobra atendimentos

Em novembro, mais de 4 mil pessoas acionaram o serviço digital do Procon em Uberlândia (foto: Procon/Prefeitura de Uberlândia/Reprodução)

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, implantou um novo sistema de telefonia digital para atender o público que liga no Disque 151.

Em novembro, foram mais de 4 mil atendimentos digitais. O novo sistema substitui a central analógica, que operou por 20 anos na cidade.

Com a ampliação de linhas e ramais, o ‘contact center’ oferece seis posições de trabalho, que funcionam diariamente para atender os consumidores.



Através dele, é possível saber a quantidade de ligações recebidas, quantas pessoas estão na fila de espera, informar o cidadão sobre a sua posição no atendimento, mensagens de horário e relatórios gerenciais.

Ao ligar, o cliente tem a opção de selecionar um menu de acordo com o setor a qual deseja receber o suporte. “Por meio dessa solução integrada, os atendimentos à população se tornaram mais eficazes e personalizados”, diz o superintendente do Procon, Egmar Ferraz.

É possível solicitar o auxílio através de outros canais como o Fale Procon Consumidor.gov , pelo e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br e WhatsApp da prefeitura (34) 99774-0616.

O atendimento presencial fica na avenida Benjamin Magalhães, no bairro Tibery.