Procon de Contagem agora tem número de WhatsApp para atender consumidores

A superintendente do Procon, Silvania Silva dos Santos, explica que o WhatsApp tem como proposta oferecer mais agilidade, sobretudo a problemas que acontecem em lojas físicas.

“O 'Procon Fiscaliza' foi pensado com o intuito de criar mais um canal de comunicação entre a população e o órgão de defesa do consumidor. É uma forma ágil e prática de denunciar irregularidades praticadas pelos fornecedores, que violam os direitos consumeristas, podendo ser realizada de qualquer lugar", afirma.

Além do WhatsApp, é possível ter orientações sobre como proceder com denúncias por meio do atendimento virtual, no site do Procon de Contagem . O telefone 151 continuará funcionando normalmente.