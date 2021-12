MG: IBGE aponta queda no rendimento e dificuldade em conseguir trabalho

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta sexta-feira (3/12), a edição 2020 da Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira.





A pesquisa mostra indicadores sobre estrutura econômica e mercado de trabalho; padrão de vida e distribuição de rendimentos; educação; habitação e saúde. Os recortes por grupos populacionais destacam as desigualdades de rendimentos, gênero, cor ou raça e grupos de idade e sua evolução em séries históricas em muitos dos indicadores.





Em Minas, o rendimento médio domiciliar per capita em 2020 foi de R$ 1.290, o menor registrado na Região Sudeste. No Espírito Santo, o valor foi de R$ 1.323, no Rio de Janeiro de R$ 1.664 e em São Paulo de R$ 1.787.





Esse rendimento é o mais baixo desde 2017 no estado. Resultados piores só aconteceram em 2016, ano de recessão no Brasil, em que o rendimento médio foi de R$ 1.254, e em 2012, quando o valor era de R$ 1.240.





Alexandre Veloso, analista do IBGE, explica que o rendimento médio domiciliar é composto tanto pela renda vinda do trabalho, como também de outras fontes, a exemplo de aposentadorias e aluguéis.





“No ano passado, com a pandemia, tivemos uma situação bastante crítica, com uma redução importante do rendimento da massa do trabalho. Muita gente ficou desempregada, então o rendimento proveniente do trabalho deixou de estar nos domicílios.”





Segundo Veloso, houve ainda uma queda no rendimento geral, de outras fontes, já que um percentual grande vinha de aposentadorias e pensão do INSS.





“O valor mínimo dessa aposentadoria é o salário mínimo, de R$ 1.100. No ano passado, muitas pessoas deixaram de receber esses valores e passaram a receber o auxílio emergencial. Ele foi importante para que essa renda não caísse ainda mais, porém o valor máximo do benefício era de R$ 600 e, em alguns poucos domicílios chegava a R$ 1.200. Por isso, essa média também caiu.”





Para o analista, este é um reflexo direto dos efeitos da pandemia no mercado de trabalho, em virtude do aumento da desocupação. “Mais pessoas nos domicílios ficaram sem nenhum tipo de rendimento de trabalho ou uma diminuição desses rendimentos. A média também caiu porque havia uma participação de aposentadoria e pensão muito maior do que registrada no ano passado. O Auxílio Emergencial foi o responsável por estes outros rendimentos, além do rendimento de trabalho.”





Veloso ressalta que, como o valor médio do benefício era bem inferior ao salário mínimo, a tendência é de queda da média. “Esse dado específico tem relação direta com a deterioração da economia, em virtude dos efeitos da pandemia.”





Ele acredita que os indicadores de 2021 sejam semelhantes, já que o Auxílio Emergencial continuou a ser pago durante boa parte do ano.





“Neste ano, como a situação da economia como um todo e do mercado de trabalho se assemelhou um pouco a 2020, tivemos um 1° semestre ainda complicado, com efeitos da pandemia muito fortes, imaginamos que pode continuar assim. Vimos uma certa reação do mercado de trabalho, o número de ocupados aumentou no 3° trimestre. Já notamos essa reação, mas em termos de rendimento médio, ainda vamos sentir esse efeito nos indicadores de 2021.”





Busca pelo emprego





Outro indicador social que chama a atenção é o da distribuição percentual dos desempregados por tempo sem trabalhar e procurando emprego. Em Minas, a proporção de desocupados que procuram trabalho, entre mais de um mês a quase um ano, subiu de 45% em 2012 para 62,4% em 2020.





“Este dado subiu bastante, desde que começou a pesquisa, em 2012. Isso mostra uma piora no mercado de trabalho e indica uma dificuldade maior, de quem está procurando, conseguir trabalho.”





De acordo com Veloso, este aumento também está relacionado com a pandemia da COVID-19.





“Ano passado, tivemos até uma situação um pouco anômala, com a diminuição do número de ocupados e de desocupados, já que muita gente nem procurou trabalho, até por restrições sanitárias. Porém, quem procurou teve dificuldade de encontrar. Isso é um reflexo direto da escassez dos postos de trabalho que houve no ano de 2020, por causa da pandemia.”

*Estagiária sob supervisão