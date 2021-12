Comércio de BH poderá funcionar no feriado de 8 de dezembro

Comércio da capital deverá obedecer aos horários de funcionamento estipulados pela prefeitura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 07/08/2021)

O comércio de rua de Belo Horizonte poderá funcionar no feriado de 8 de dezembro, na próxima quarta-feira, dia da Imaculada Conceição. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital (CDL/BH), a Convenção Coletiva do Comércio da cidade 2021/2022 permitirá que as lojas fiquem abertas durante o horário habitual, definido pela prefeitura de Belo Horizonte (8h às 18h).





A medida segue a mesma lógica dos feriados anteriores, que são vistos pelos lojistas como boa oportunidade de ampliar o faturamento, depois de meses com os estabelecimentos fechados em virtude da pandemia da COVID-19.





O acordo prevê que cada funcionário que trabalhar no dia tenha direito a uma folga compensatória, que será concedida no prazo de até 60 dias depois do respectivo mês do feriado trabalhado.





Segundo a CDL, a folga não poderá ser concedida em dia de feriado, nem coincidir com dias destinados ao repouso semanal remunerado.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.