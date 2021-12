Mineiros gastam até R$ 100 por mês, em média, com seus pets, diz pesquisa

O Brasil está entre os três maiores mercados do mundo para produtos pet (foto: Fecomércio-MG/Divulgação )

Atentos à saúde e ao bem-estar dos seus animais de estimação, muitos tutores investem em cuidados especiais. De acordo com uma pesquisa feita com empresários do setor, 67,9% dos pet shops oferecem produtos e serviços e 40,6% dos estabelecimentos contam com o atendimento médico veterinário.





“É um segmento que tem inovado para atrair novos negócios. Não à toa, em 62,8% das empresas, o gasto médio dos tutores varia entre R$ 25 a R$ 100”, observa a economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), Gabriela Martins.





Considerado um segmento promissor, os pet shops têm ganhado espaço nos últimos anos. Com faturamento de R$ 40,1 bilhões em 2020, o Brasil está entre os três maiores mercados do mundo para produtos pet.





O valor é 13,5% superior ao registrado em 2019, de acordo com o Instituto Pet Brasil. Esses produtos buscam atender mais de 140 milhões de animais de estimação, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).





Mais produtos e serviços para fidelizar o cliente





Segundo a pesquisa, os pet shops têm ampliado seu mix de produtos e serviços para fidelizar os clientes. Entre os segmentos mais buscados pelos tutores estão:





alimentícios (36,9%)

medicinais (33,6%)

higiene (27,0%)

acessórios para o animal (23,7%)

brinquedos (20,7%)

vestimentas (8,3%)





Já entre os serviços estão:





banho e tosa (56,4%)

transporte (52,5%)

hospedagem (26,0%)

adestramento (25,0%)

passeador de cães (13,3%), os chamados dog walkers





Em relação aos serviços veterinários, embora quatro em cada dez empresas façam esse tipo de atendimento, 83,2% desses estabelecimentos não são abertos a todos os animais.





“A pesquisa captou uma oferta de 3,7% de planos de saúde para pets. Embora ainda pequeno, esse mercado segue em expansão e atento a uma rotina de cuidado crescente por parte dos tutores”, explica Gabriela.





Para fidelizar esse público, 54,5% dos empresários afirmaram oferecer algum diferencial em relação à concorrência. Entre os atrativos estão programas de fidelidade e assinatura, qualidade no atendimento, transporte para os animais, variedade de produtos e serviços, atendimento personalizado e promoções.





Atuação on-line





Apesar desses diferenciais, só 37,8% usam a internet como uma modalidade de vendas.





“Muitas empresas são de pequeno porte, o que pode ser um fator complicador para a implantação de serviços on-line, que demandam mais investimento. Porém, dos empresários ouvidos, 11,4% pretendem adotá-los no prazo de seis meses (40,0%)”, destaca a economista.





Segundo a pesquisa, os canais de vendas on-line mais utilizados por quem atua nesse segmento são:





redes sociais (79,7%)

WhatsApp (57,1%)

marketplace (15%)





Já os principais meios de divulgação adotados pelos pet shops são:





redes sociais (82,2%),

cartões e panfletos (7,5%)

indicação de clientes (6,7%)



Impactos da pandemia









Para 67,9% desses empresários, o efeito foi negativo, enquanto 24,6% consideraram positivo. Entre os estabelecimentos prejudicados pela pandemia, 94,5% registraram queda nas vendas, 14,7% dispensaram funcionários e 9,8% fecharam a loja durante a paralisação das atividades.





Entre as empresas beneficiadas pela pandemia, 66,1% notaram aumento na procura por serviços, 49,2% perceberam melhora na procura de produtos e 15,3% ampliaram seus canais de venda.





Para 10,2%, os impactos positivos estão relacionados à aquisição de mais pets, pelos tutores, durante a pandemia, à oferta de transporte gratuito e ao auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal.

