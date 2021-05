Banho do pet pode ter variação de preço de até 133% em BH, diz pesquisa

Rafael Ferreira da banho na cadela Berenice na Loja Dog Shop, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Pets tem conseguido se expandir em Belo Horizonte. Um levantamento feito pelo site de pesquisa Mercado Mineiro avalia que quem tem um animalzinho em casa precisa pesquisar bem os preços antes de tomar alguma decisão, já que a variação entre os estabelecimentos pode chegar a até 1.150%. Indo na contramão de vários setores da economia, o mercado detem conseguido se expandir em. Um levantamento feito pelo site de pesquisa Mercado Mineiro avalia que quem tem um animalzinho em casa precisa pesquisar bem os preços antes de tomar alguma decisão, já que a variação entre os estabelecimentos pode chegar a até 1.150%.









Já o banho em um gato pode custar de R$39 até R$73, com uma variação de 87%. O banho com tosa em máquina, em cães de grande porte, pode custar de R$60 até R$140, com uma variação de 133%. O banho e tosa em um cão de 10 a 15kg com tesoura, pode custar de R$60 até R$140, com uma variação de 115%.





As importantes vacinas também têm grandes variações. Uma vacina antirrábica (AR) pode custar de R$30 até R$85, com uma variação de 183%. Uma vacina contra a gripe canina pode custar de R$50 até R$90, com uma variação de 80%. A vacina contra Leishmaniose, pode custar de R$130 até R$195, com uma variação de 50%.





Uma consulta na clínica pode custar de R$100 até R$185, com uma variação de 85%. Para quem não pode levar o animal para clínica, o serviço de buscar e entregar dentro do próprio bairro da clínica, pode custar de R$2 até R$50, com uma variação de 1150%.





Se os donos forem viajar e precisarem deixar seus animais de estimação nos hotéis, devem ficar atentos. Os preços das diárias podem variar de R$40 até R$70, com uma variação de 75%, para animais menores. Já diária para animais maiores de 10 a 15kg pode custar de R$45 até R$85, com uma variação de 89%.

Aumento no preço

A pesquisa do Mercado Mineiro também comparou a média dos últimos 12 meses e observou que em relação a maio de 2020, os preços subiram.



A consulta clínica que custava em média R$115,28 passou para R$130, um aumento de 12.77%. A vacina contra Gripe Canina que custava em média R$64,67 subiu para R$72,86, um aumento de 12.66%. A vacina contra Leishmaniose subiu de R$154,20 em média para R$169,69, um aumento de 10%. Já a vacina contra Giardia subiu de R$66,92 para R$73,67, um aumento de 10%.





Além disso, a diária para cachorro que custava em média R$44,73 subiu para R$53,00, um aumento de 18.50%. O preço dos banhos subiram muito pelo preço médio. O banho de 10 a 15kg subiu de R$43,29 para R$62.62, um aumento de 44%. O preço médio banho e tosa com máquina de um cão varia de 10 a 15kg, um aumento de 33%, o preço médio que era de R$67,46 para R$89,81. O banho do gato subiu de R$46,20 para R$51,94, um aumento de 12.43%.

Cadela Berenice (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





De acordo com Feliciano Abreu, economista e coordenador do Mercado Mineiro, para economizar sem perder a qualidade do atendimento, os donos de pets precisam pesquisar os preços.



“Nós sabemos da importância dos nossos pets. Tanto cachorrinho, como gato e outros animais de estimação. Mas é importante também avaliar o custo e a qualidade do serviço de cada um desses pet shops. Talvez levar o animal em um pet mais afastado de um bairro nobre ou de uma região que tem pouca concorrência pode fazer muito bem para seu bolso e sem perder a qualidade e cuidar bem do seu animal de estimação”, afirma.





Vale ressaltar que em função da pesquisa avaliar os preços cobrados por serviços, os mesmos podem ser influenciados e justificados devido a qualidade de cada um dos profissionais e da localização das clínicas e pets.

A dona de casa Ana Lúcia Cordeiro tem um cachorro da raça border collie. Ela conta que parou de dar banho em petshop pelo aumento dos preços.



"Comprar os produtos pela internet fica mais barato. O banho eu mesma tô dando porque aumentou muito o preço, principalmente para cachorros grandes. Antes eu levava em algum estabelecimento próximo da minha casa, mas agora eu economizo", disse.

O levantamento do Mercado Mineiro foi feito nas principais clínicas e pet shops de Belo Horizonte, entre os dias 10 a 14 de maio de 2021