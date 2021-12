Academia Cia Athletica encerra suas atividades em BH depois de 18 anos

Academia tradicional de Belo Horizonte tem suas atividades encerradas após 18 anos de serviço (foto: Reprodução/Companhia Atlhetica) Localizada no Shopping Diamond Mall, região centro-sul de Belo Horizonte, a academia Companhia Athletica, uma das mais tradicionais da região, anunciou o encerramento de suas atividades na capital mineira. A decisão veio depois do alto reajuste de locação do imóvel aonde funciona a empresa, que segundo os sócios, os pegou de surpresa.









A companhia, que afirmava estar tudo certo para retomar as atividades a todo o vapor, não planejava de forma alguma o encerramento da unidade. Os empresários, que durante a pandemia investiram em melhorias para o espaço, ressaltam que foram pegos de surpresa pela alteração no valor.





"Pouco antes do início da pandemia, fizemos um investimento de R$ 5 milhões na modernização de toda a infraestrutura e na transformação do nosso espaço físico. Estávamos comprometidos e com boas perspectivas para a retomada", explicou, por meio de nota, o sócio proprietário da unidade de Belo Horizonte, Eduardo Guarani.





De acordo com ele, essa elevação acima do esperado no índice IGP-M impossibilitou a continuidade da Cia Athletica em BH. "Conseguimos enfrentar a pior fase da pandemia, com a academia fechada. Mas agora fica impossível suportar essa exigência de reajuste do aluguel nesse patamar", declarou.





Com o anúncio do fechamento nas redes sociais, diversos frequentadores lamentaram o fechamento da academia. Dentre os comentários, era possível observar a satisfação com os serviços prestados durante todos esses anos e como o estabelecimento fará falta.





"Eu agradeço à toda equipe da Cia que me ajudou e me recebeu durante 16 anos. Foi minha casa e minha escola. Amei vcs com toda minha força e coração.", relatou uma internauta.





Apesar do encerramento, a Cia Athletica BH fez questão de assegurar que não haverá qualquer prejuízo para nenhum aluno do espaço. Os clientes que investiram dinheiro na academia contratando planos que não foram utilizados, segundo os proprietários, serão restituídos com o valor integral. Os alunos que desejam continuar seus treinos na academia até o fim do ano, receberão de forma automática o reembolso.





"Vamos honrar com nossos compromissos. Responsabilidade e ética são palavras de ordem nesse momento de encerramento. Estamos preparados para garantir com agilidade, sem burocracia, o processo de devolução do dinheiro a todos os clientes", declara a companhia.





A academia garante uma equipe disponibilizada para o esclarecimento de dúvidas sobre devoluções e outras questões que possam surgir. Para aqueles que não desejam o atendimento presencial na unidade do Diamond Mall, a empresa também disponibilizará um canal de comunicação por e-mail.





"Gostaria de assegurar que vamos tratar de todo o processo que envolve o encerramento das nossas atividades com a mesma seriedade e comprometimento que representam a nossa marca. Por aqui, passaram famílias, gerações, que tiveram o modo e a qualidade de vida transformadas pela atividade física e deixamos nossa eterna gratidão a todos, principalmente, aos nossos colaboradores", finalizou Guarani.





