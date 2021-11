Starbucks inaugura loja no Shopping Boulevard em Belo Horizonte

Loja fica no piso 2 do shopping (foto: Divulgação/ Starbucks Brasil) A Starbucks inaugurou, na manhã deste sábado (27/11), a loja do Shopping Boulevard, na Região Leste de Belo Horizonte. Além desta novidade, a marca anunciou mais unidades espalhadas pelo estado.

Além dos tradicionais cafés, a Starbucks também desenvolveu uma receita do tradicional pão de queijo mineiro em parceria com a Forno de Minas.

Novas lojas

O Minas Shopping, na Região Nordeste da capital e, também, para o BH Shopping, na Região Centro-Sul, que já têm lojas garantidas.

Os moradores de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também podem comemorar a novidade e desfrutar o café na unidade anunciada para o Uberlândia Shopping.

Ao todo, Minas Gerais terá oito lojas da famosa cafeteria. Uma já foi inaugurada na semana passada, no Aeroporto Internacional de Confins. Neste sábado foi a vez do Boulevard Shopping e nas próximas semanas, mais duas lojas entrarão em funcionamento no aeroporto.









Veja onde serão as oito lojas:

Aeroporto Internacional de Confins- Confins (3 lojas)

Shopping Boulevard- Região Leste de BH

Shopping Cidade- Região Centro-Sul de BH

Minas Shopping- Região Nordeste de BH

BH Shopping- Região Centro-Sul de BH

Uberlândia Shopping- Uberlândia, Triângulo Mineiro

"É com grande entusiasmo que anunciamos nossa chegada a Minas Gerais com oito lojas, que oferecem café arábica de alta qualidade do Brasil e do mundo. Ao celebrarmos nosso 15º aniversário no Brasil, estamos felizes em compartilhar nossa paixão pelo café e levar a Experiência Starbucks para nossos clientes, criando oportunidades de trabalho e usando nossa escala para o bem, nesta importante região produtora de café no Brasil ", diz Claudia Malaguerra, diretora geral da Starbucks no Brasil.

Segundo a Starbucks, a expansão das lojas em Minas foi possível, após a escolha do primeiro Centro de Apoio ao Produtor Starbucks no país, que fica em Varginha, a 320km de BH.



"Este novo centro amplia a presença da empresa na região e tem como objetivo oferecer recursos valiosos para as comunidades cafeeiras locais, como parte do compromisso da Starbucks em fornecer café de forma responsável, para o bem das pessoas e do planeta".

Para treinar os baristas, a empresa inaugurou Centro de Treinamento em Minas Gerais, dentro do Aeroporto de Confins. No local, a equipe participa de programas de treinamentos com certificações, práticas de atendimento ao cliente, rotinas operacionais e cursos sobre a indústria do café, qualidade e segurança alimentar.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte