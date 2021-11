Glouton, em BH, é eleito um dos melhores restaurantes da América Latina

Chef Leonardo Paixão (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press- 05/02/2014) Glouton está entre os 100 melhores restaurantes da América Latina e recebeu um prêmio nesta segunda-feira (22/11), o "Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro". À frente da casa, está o chef mineiro Leo Paixão, jurado do programa Mestre do Sabor da Rede Globo. O restaurante belo-horizontinoestá entre os 100 melhores restaurantes da América Latina e recebeu um prêmio nesta segunda-feira (22/11), o "Latin America's 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro". À frente da casa, está o chef mineiro Leo Paixão, jurado do programa Mestre do Sabor da Rede Globo.

04:00 - 21/11/2021 Sabores Inesquecíveis 68º lugar na premiação. "Fomos contemplados com esse prêmio que representa o reconhecimento da cozinha de nosso estado diante de toda a America Latina, honrando nossa história e também a de todos que caminharam até aqui conosco", afirmou o restaurante em uma publicação. Localizado na Região Centro-Sul de BH, o Glouton ficou emna premiação. "Fomos contemplados com esse prêmio que representa o reconhecimento da cozinha de nosso estado diante de toda a America Latina, honrando nossa história e também a de todos que caminharam até aqui conosco", afirmou o restaurante em uma publicação.

Neste ano, a lista foi divulgada de maneira excepcional. Ao invés de um ranking anual, a premiação apresentou os 100 estabelecimentos mais votados desde a primeira edição da premiação, que ocorreu em 2013.

Entre os colocados, estão 17 brasileiros. Veja:

3º D.O.M. (São Paulo, SP)

7º Maní (São Paulo, SP)

11º A Casa do Porco (São Paulo, SP)

22º Lasai (Rio de Janeiro, RJ)

23º Mocotó (São Paulo, SP)

41º Oteque (Rio de Janeiro, RJ)

49º Manu (Curitiba, PR)

51º Oro (Rio de Janeiro, RJ)

54º Tuju (São Paulo, SP)

65º Evvai (São Paulo, SP)

66º Fasano (São Paulo, SP)

68º Glouton (Belo Horizonte, MG)

75º Tordesilhas (São Paulo, SP)

77º Soeta (Vitória - MG)

86º Arturito (São Paulo, SP)

88º Komah (São Paulo, SP)

90º Corrutela (São Paulo, SP)

Pelo Instagram, o chef Leo Paixão agradeceu a equipe do Glouton pela conquista e revelou o esforço por trás de um bom desempenho em outra capital, que não São Paulo e Rio de Janeiro.

"Assim, é muito bom trazer alguma atenção aqui pra trás das montanhas de Minas. Estar longe do foco Rio / São Paulo dificulta bem as coisas para o reconhecimento internacional, por isso é muito importante pro nosso estado estar no foco pela primeira vez".

"Agradeço às dezenas de profissionais que já passaram por todos os setores do Glouton. Anos de esforço, dedicação e muita persistência forjaram este lugar no coração de Belo Horizonte."

Além do Glouton, Leo Paixão também comanda outros cinco restaurantes, o Ninita Cozinha, Mina Jazz Bar, Nico Sanduíches e Nicolau na Brasa, todos localizados em BH.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria