Starbucks confirma abertura de lojas em Minas Gerais neste ano; veja onde

Starbucks anunciou nesta quinta-feira (17/6) que abrirá lojas em Minas Gerais no segundo semestre de 2021. A confirmação chega após diversos rumores envolvendo a possível inauguração de unidades da cafeteria mais famosa do mundo no estado. A multinacional norte-americana









"Estamos entusiasmados com os planos da Starbucks de abrir sua primeira loja em Minas Gerais, região de onde a empresa já compra café. É uma honra fazer parte da comunidade de Belo Horizonte e estamos ansiosos para oferecer um ambiente acolhedor para os nossos clientes se conectarem com amigos e familiares, enquanto tomam uma xícara de café", disse Claudia Malaguerra, diretora geral da Starbucks no Brasil.

Uma publicação na conta oficial da Starbucks Brasil também fez o grande anúncio.





Ainda não há data para inauguração, entretanto a empresa garante que será neste ano e os clientes poderão desfrutar as bebidas icônicas da rede, além dos itens exclusivos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Frappuccino® de Brigadeiro e a Coxinha de Frango.

Os mineiros não são os únicos a comemorar a novidade. Segundo a SouthRock, além de Belo Horizonte, a cafeteria desembarcará no Sul do país, em Porto Alegre e Curitiba no segundo semestre deste ano.

“Para nós, esse marco não significa apenas novas oportunidades de criar vínculos com a comunidade local e contribuir para a geração de empregos, mas também de continuar compartilhando nossa paixão pelo café com mais brasileiros”, finaliza diretora geral da Starbucks no Brasil.

