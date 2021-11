Penha Soares saiu de Ribeirão das Neves para comprar TV na capital (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)







"Quem não chora não mama", brinca a cuidadora de idosos Penha Soares, que aproveitou a Black Friday, oficialmente lançada nesta sexta-feira (26/11), para comprar uma TV de 43 polegadas.









"O desconto foi bom, mas confesso que esperava mais", reclama Penha, que veio de Ribeirão das Neves, Região Metropolitana da capital, para fazer compras. Antes de adquirir a desejada TV Smart de Led e resolução 4k, ela conta que percorreu ao menos quatro estabelecimentos. O último cobriu as ofertas que ela já havia pesquisado previamente na internet.





A queixa da redepcionista Fernanda Costa é parecida. Com o bebê de 2 meses no colo, ela relata que comprou fraldas na liquidação. "Rodei umas 3 lojas, mas cadê o descontão? No fim, achei os produtos que eu queria com um preço um pouco melhor que de costume, mas nada muito vantajoso não", afirma a jovem.









Gildásio Rodrigues comprou um forno elétrico nesta manhã (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

O supervisor Gildásio Rodrigues está satisfeito com sua aquisição. Ou melhor, conformado. Ele comprou um forno elétrico por R$ 400 - R$ 200 a menos que o valor praticado fora da Black Friday. "Não foi aquele desconto de 70% que o pessoal anunciou por aí e eu tive que 'chorar' pra chegar nos R$ 400, mas deu para economizar. Estou satisfeito" comenta.





Dados divulgados pela Câmara dos Diretores Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) apontaram que o consumidor chegaria à Black Friday com expectativa de descontos médios em torno de 41%. Segundo a entidade, os produtos mais cobiçados são eletroeletrônicos, roupas e cosméticos.





A expectativa é de que a temporada de liquidações injete R$ 2,11 bilhões na economia da capital mineira.