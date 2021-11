Black Friday 2021: movimento começa cedo nas lojas do Centro de BH

Movimento de clientes em busca de eletrodomésticos no Centro de BH na Black Friday (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) As 7h30 da manhã desta sexta-feira (26/11), dia do megaevento de descontos Black Friday , a babá Cristiane Ferreira já havia comprado uma geladeira. O produto foi adquirido com 40% de desconto nas Casas Bahia da Rua Curitiba, Centro da capital mineira.









A loja está aberta desde as 6h, com movimento ainda tímido. Os vendedores e gerentes, contudo, estão otimistas e esperam vender bastante ao longo do dia.





"As vendas já começaram a esquentar. Nossa estratégia foi abrir antes da concorrência para atender a clientela que, a essa hora, está indo para o trabalho", diz o gerente Daniel Canguçu.









Telma começou as compras bem cedo e levou para casa uma batedeira (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A tática parece ter funcionado. A maior parte das lojas do entorno começa o expediente a partir de 8h.





A recepcionista Telma Soares parou no local para comprar uma batedeira. "Comprei à vista. O desconto compensou. Faço muitos bolos e, agora, estou equipada", comenta a cliente.