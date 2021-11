Black Friday: veja as dicas de última hora para aproveitar as promoções

A temporada de promoções em Belo Horizonte promete descontos a partir de 70% mais variados produtos –dos tradicionais eletroeletrônicos, como TVs e smartphones, a peças de carnes exóticas. Para quem pretende aproveitar a data para repaginar o guarda-roupa, redes como a Renner, C&A e Riachuelo prometem até 80% de abatimento nos preços, além de cupons de desconto. Os abatimentos se estendem aos perfumes importados, peças de maquiagem e calçados. O horário das lojas de rua será estendido até as 22h. O megaevento, entretanto, pode terminar em cilada para os incautos e, contra isso, nada como seguir as dicas dos especialistas (confira quadro e texto abaixo).





Para quem pretende investir nos eletrodomésticos e móveis, as gigantes do setor anteciparam as ofertas, que também batem na casa dos 80% de redução. Nas Casas Bahia, as promoções priorizam os smartphones (principalmente o Iphone), smart TVs, geladeiras, sofás, lavadoras, notebooks, guarda-roupas, liquidificadores e secadoras. Segundo a empresa, o horário de funcionamento das lojas físicas pode ser estendido conforme o movimento da clientela – respeitadas as normas fixadas por shoppings, galerias e pelas próprias autoridades sanitárias dos municípios. O bom e velho crediário continua disponível, com parcelamentos de até 30 vezes – em alguns casos, com juros.





A Magazine Luíza, por sua vez, informou que as lojas de rua abrirão mais tarde, por volta das 8h30. Por outro lado, terão o expediente estendido até por volta das 22h. “Estamos oferecendo descontos com foco grande nos produtos premium como iPhone, televisões com mais de 50 polegadas e geladeiras duplex de inox. A nossa expectativa para a data, já tão esperada pelos clientes, é muito boa”, diz o diretor de marketing Bernardo Leão. Os produtos poderão ser pagos em até 24 vezes sem juros, desde que o cliente esteja disposto a aderir ao cartão da loja.





As unidades da rede Ponto – antigo Ponto Frio – oferecem vantagens sobretudo para quem pretende trocar de smartphone. Os descontos podem chegar a 40% nos aparelhos, com pagamento facilitado, em até 24 vezes no cartão da loja. No ramo dos móveis, o destaque vai para a Tok & Stok, que anunciou descontos de até 90%.





No segmento de construção civil, a Leroy Merlin anuncia liquidações de até 70% com condições amigáveis de pagamento – até 12 parcelas sem juros no Cartão Celebre. As ofertas estão concentradas em 15 categorias, entre elas materiais de construção, madeiras, ferramentas, cerâmica e sanitários.





Para quem pretende antecipar a compra dos presentes de Natal, a Boticário oferece opções com até 60% de baixa em todas as categorias de seu portfólio até domingo, nas lojas físicas e virtuais. Para alcançar a clientela, a empresa de cosméticos vai disponibilizar ainda diversos pontos itinerantes de venda - os chamados Botitrucks.





Na internet, sites como o Mercado Livre se posicionam de maneira agressiva, mostrando que não vieram a esta Black Friday a passeio. Além de oferecer descontos de até 70%, o e-commerce também lançou o sistema “Hora Black”, em que os produtos mais buscados recebem abatimentos exclusivos às 13 horas.





Até os açougues entraram na onda. Os descontos prometidos chegam a até 70% em carnes variadas: da picanha, estrela das grelhas brasileiras, ao nobre bife de Wagyu. Na Ao Gosto, tradicional frigorífico de BH, situado no Bairro Floresta, as ofertas serão focadas nas carnes nobres, com destaque para os cortes de Wagyu, raça japonesa de gado - a mais valorizada do mercado. A carne vermelha é a grande protagonista dos folhetos e anúncios deste ano. No açougue Gomes e Silva, situado no Bairro São Paulo, Região Nordeste da capital, o proprietário Francisco de Assis diz que ao menos quatro cortes bovinos entrarão em oferta, com descontos de até 45%.





Contra o golpe, desconfie e cheque





O megaevento de liquidações de hoje pode terminar em cilada para incautos. O alerta é coordenador do MBA em Gestão de Negócios no Centro Universitário Newton Paiva, Leonardo Carvalho. O especialista alerta para o fato de que a Black Friday é também uma data muito aguardada por golpistas, atentos ao grande volume de transações do período, bem como à grande movimentação de recursos.





Segundo o professor, um atalho para minimizar os riscos é concentrar as compras nos grandes players do mercado, que, geralmente, já possuem sistemas estruturados e seguros. As ofertas enviadas por e-mail, no entanto, devem ser evitadas.





“Muitos golpistas criam sites falsos com layouts muito similares aos originais para enganar o internauta. Por isso é importante desconfiar sempre de links enviados por e-mail ou pelas redes sociais. Em vez de clicar no link direto, o recomendável é procurar o endereço no browser para checar a veracidade”, recomenda.





A navegação pelos sites oficiais das empresas também requer cuidados. De acordo com o pesquisador, eles também podem ser usados para aplicação de golpes. A melhor forma de se proteger, segundo ele, é pesquisando sobre a procedência do fornecedor. Também vale recorrer à opinião de outras pessoas que já utilizaram o site em outras ocasiões. "Além disso, também é importante pesquisar os preços. Não só para fazer bons negócios, mas também para identificar aquelas ofertas que parecem “boas demais para serem verdadeiras”, pondera o professor.





Outra dica é identificar sites confiáveis é fazer uma busca pelo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). “Por meio desse número é possível ver várias informações relevantes sobre a organização, como a data de fundação, por exemplo. Vale desconfiar de empresas que foram criadas há muito pouco tempo, pois as chances de se tratar de uma fachada são maiores”, explica. (CE)