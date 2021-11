She's the Boss promove o 4º Circuito do Empreendedorismo Feminino

Comunidade da She's the Boss (foto: Renata Carvalho / Divulgação )

Em comemoração ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que ocorre nesta sexta-feira (19/11), a She’s the Boss vai promover o 4º Circuito do Empreendedorismo Feminino. O evento será on-line, de 22 a 24 de novembro, com uma etapa híbrida – presencial e on-line – no dia 25.

O Circuito tem como objetivo proporcionar ferramentas para que as mulheres criem, desenvolvam e derem seus próprios negócios, incentivando e promovendo conexões através de conhecimento, tecnologia e networking.

Estarão presentes mentoras extremamente experientes e altamente capacitadas, como a CEO da She’s The Boss, Ranata Carvalho, Patrícia Lisboa, Sandrelise Chaves, Laura França, Isabel Nogueira, Gelma Franco e Maíse Gois, entre outras.

“Já somos mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil e essa caminhada não precisa ser solitária”, afirma Renata Carvalho, CEO da She’s the Boss. “Convidamos todas essas mulheres a caminharem de mãos dadas com a gente, participando dos nossos eventos e da nossa comunidade”.

O sexo feminino já é maioria no empreendedorismo brasileiro e esse número aumenta a cada dia. “A She's The Boss tem papel de responsabilidade e acolhimento nesse momento em que muitas mulheres perderam empregos durante a pandemia e precisam encontrar alternativas para sustentar suas famílias”, destaca Renata Carvalho.

O Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino é uma iniciativa das Nações Unidas, em parceria com várias instituições de todo o mundo.

SERVIÇO

Inscrições: https://linktr.ee/circuito2021

Etapas on-line: 22/11 (20h); 23/11 (20h); 24/11 (13h e 20h)

Transmissão: Instagram, Facebook e YouTube (@shesthebossbr)

Etapa presencial e on-line: 25/11 (16h às 21h) - Rua Fernandes Tourinho, 588, Savassi

Contato: Renata Carvalho: (31) 99399-7358

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

22/11 (20h) Descubra o seu protagonismo e nunca mais tenha que trabalhar A importância de entender o propósito e como desenhar o negócio da sua vida. (Renata Carvalho, Heloisa Junqueira, Sarah Figueiredo e Mary Fernandes)

23/11 (20h) A dor do empreendedor ou uma dor de mercado? Conversa sobre como validar uma ideia de negócio a partir de um problema real. (Maíse Gois, Marina Gontijo, Lucas Verissimo e Letícia Lins)

24/11 (13h) Planejando seu negócio com inovação e estratégia Estratégias para construção de ideias que podem se tornar soluções inovadoras. (Sandrelise Chaves, Yvi Cristine, Renata Lemos e Isabel Nogueira)

24/11 (20h) #PotencializandoSuaCarreira A comunicação como ferramenta de negócios. (Patrícia Lisboa)

25/11 - EVENTO PRESENCIAL E ON-LINE: WORKSHOPS, PALESTRAS E PAINEL COM EMPREENDEDORAS DE SUCESSO.

14h - Mary Fernandes - Decifra-se Conhecer e decifrar pessoas: etapas decisivas para alcançar grandes resultados.

14h - Iolanda Miranda - Como melhorar sua habilidade de se comunicar e persuadir - Alavanque sua carreira e seu negócio. Diante das transformações do mercado e do perfil consumidor focado na era digital, os poderes da Comunicação tornam-se chaves para o sucesso de um negócio.

15h às 17h - Mentoria Livre com Renata Carvalho Dúvidas ou ideias que não saem da cabeça? Faça um diagnóstico!

16h - Aise Amaral - Instagram para Negócio Como preparar o Instagram como ferramenta para seu negócio.

17h - Patrícia Lisboa - Workshop Planejando seu 2022! Planeje suas ações e comece o próximo ano com o pé direito.

18h - Meditação com Helade Cappai da Mindfull Academy Momento mindfullness para abrir a cabeça e expandir nossa potência para receber os conteúdos da programação.

19h - Mulheres que inspiram! (Presencial) Talk show com cases de sucesso de empreendedoras de diversas áreas. Mediação da Renata Carvalho, CEO da She´s the Boss, onde as convidadas contarão suas histórias de sucesso e desafios do empreendedorismo feminino. Painel com empresárias de sucesso: Renata Carvalho e Danyelle Van Straten. Isabel Nogueir, Maria Rita Alvarenga, Raquel Azevedo e Laura França.



Estagiária sob supervisão