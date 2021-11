Subiu de novo! Gasolina abaixo dos R$ 7 em BH é passado

Posto de BH chega a R$ 7,29 o litro da gasolina (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Estado de Minas esteve em pontos de abastecimento em Belo Horizonte e também levantou os valores do etanol. Se no início de novembro a gasolina acima dos R$ 7 era encontrada apenas em alguns postos da Grande BH, agora o preço não é mais exceção. Oesteve em pontos de abastecimento em Belo Horizonte e também levantou os valores do etanol.









No posto Pica-Pau na Avenida Mário Werneck, no bairro Buritis, Região Oeste de BH, a gasolina comum chega a R$ 7,095 enquanto o álcool sai por R$ 5,695 o litro. O mesmo valor do litro da gasolina e do etanol foi observado no posto São José, bandeira Ipiranga, na Avenida Getúlio Vargas, Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira.

Posto Pica Pau na Mário Werneck, Buritis, Região Oeste de BH: 'Garantimos os melhores preços na Zona Sul' (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





No posto Ponte Nova, bandeira Shell, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a gasolina é vendida por R$ 7,298 e o etanol, R$ 5,698. No posto Grajaú, bandeira Ipiranga, na mesma avenida, a gasolina comum foi encontrada por R$ 7,099 e o etanol, R$ 5,699. Já postos no Sion e Belvedere, Região Centro-Sul de BH, estão na mesma faixa de preços. Posto Ponteiro, bandeira Ale, na BR-356, a gasolina comum foi encontrada por R$ 7,098 e o álcool por R$ 5,698.

Posto São José, bandeira Ipiranga, na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, Região Centro-Sul (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Nas demais regiões de Minas, o valor já está encostando nos R$ 8. O Estado de Minas fez levantamento com base nas pesquisas semanais divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que publica os preços de todos os combustíveis e do gás de cozinha. A conclusão é que encontrar gasolina a menos de R$ 7 em algumas cidades de Minas Gerais está se tornando algo raro.





Paracatu, no Noroeste, ficou em primeiro lugar na comparação dos preços e a gasolina é encontrada a R$ 7,639. Por outro lado, a gasolina mais barata foi encontrada em Barbacena, no Campo das Vertentes, a R$ 6,739.