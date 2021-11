Primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil não teve longas filas em BH

Agência da Caixa na Avenida Cristiano Machado, nesta quarta-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Auxílio Brasil – programa do governo federal que substitui o Bolsa Família – começou a ser pago nesta quarta-feira (17/11) . De acordo com o Ministério da Cidadania, neste primeiro mês serão mais de 14,5 milhões de famílias beneficiadas pelo auxílio. Ao todo, serão mais de R$ 3,25 bilhões pagos e o valor médio da parcela mensal será de R$ 224,41 por família.





Neste primeiro dia de pagamento, a reportagem do Estado de Minas percorreu algumas agências da Caixa Econômica Federal, em Belo Horizonte, e não encontrou grandes filas, pessoas com dúvidas ou buscando informações. Na entrada das agências, apenas a movimentação normal, com pessoas aguardando o início do expediente bancário. Apesar disso, várias cidades do país, como Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e Manaus, amanheceram com filas tanto nas agências da Caixa quanto nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).





Segundo a Caixa, por meio de sua assessoria de imprensa, não há um levantamento sobre um aumento de pessoas procurando as agências para receber o valor, já que os beneficiários do Bolsa Família não precisam refazer o cadastro. O Auxílio Brasil usa a mesma base de dados do antigo programa social.





Só devem procurar os postos do Cras, os usuários que precisam atualizar informações, como mudanças na família e na documentação do responsável familiar há menos de dois anos.





Calendário de pagamento e principais dúvidas





O pagamento do Auxílio Brasil é feito de forma escalonada e segue o mesmo modelo do Bolsa Família. Nesta quarta-feira, vão receber os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Confira as demais datas no calendário de pagamento de novembro:

Calendário de pagamento de novembro (foto: Caixa/Divulgação )

- Quem pode receber o Auxílio Brasil: famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

Para quem já era inscrito no Bolsa Família, o auxílio será pago automaticamente neste mês. Já quem ainda não recebia Bolsa Família, mas está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atende os requisitos do programa, poderá ser incluído nos próximos meses, mas não há garantias nem prazos.





Quem atende aos requisitos do programa, mas não está inscrito no CadÚnico precisa se inscrever para começar a receber o benefício. A inscrição é feita apenas de forma presencial, geralmente, nos postos do Cras ou do CadÚnico e do Programa Bolsa Família das prefeituras.

- Como saber quem tem direito ao benefício e qual o valor: a consulta pode ser feita ligando para o Atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 111 (é preciso ter o número do CPF ou do NIS). Além disso, também será lançado o aplicativo Auxílio Brasil, que substituirá o do Bolsa Família.





- Como sacar: até a emissão de um novo cartão, os beneficiários vão poder sacar o novo auxílio usando o cartão do Bolsa Família, com a mesma senha.





Os benefícios serão pagos por meio de contas:





Poupança Social Digital (Caixa TEM, usada também para o pagamento do Auxílio Emergencial);

Conta Corrente de Depósito à vista;

Conta Especial de Depósito à vista; e

Conta Contábil (plataforma social do programa), usada apenas se o beneficiário não tiver nenhuma das anteriores.





De acordo com a Caixa, os canais para saque dos benefícios e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências, que voltam ao horário normal de funcionamento em 23 de novembro.

(Com informações Agência Brasil)

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria