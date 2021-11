Famílias dormem em filas para tentar cadastro no Auxílio Brasil

Já Ivanilde Pereira dos Santos, 50 anos, é diarista e mora no Recanto das Emas, região periférica de Brasília. Ela recebeu o Auxílio Emergencial desde o início da pandemia, o que, segundo ela, foi essencial, já que ficou sem trabalho por causa da covid-19. "Minhas patroas me dispensaram justamente por causa da covid-19. Então fiquei muito tempo em casa, sem trabalhar. O Auxílio me ajudou bastante. Recebi até o dia 5 de outubro e pretendo receber o Auxílio Brasil. Não sei se vou conseguir, mas espero que sim", disse.

Para aquelas famílias que já estão no Cadastro Único e não recebem o Bolsa Família, o governo ainda divulgará quais serão os procedimentos para a inclusão no programa. Mas é preciso checar se os dados estão corretos e atualizados — o que pode ser feito pelo aplicativo Meu Cadúnico, disponível para smartphones Android e iOS (Apple).





O cronograma de pagamentos seguirá o mesmo padrão do Bolsa Família: serão feitos nos últimos dez dias do mês de acordo com o último número do Número de Inscrição Social (NIS). Estão aptos a receber o Auxílio Brasil as famílias em extrema pobreza, que tenham renda mensal de até R$ 100 por pessoa e aquelas com renda entre R$ 100,01 e R$ 200 por pessoa que tenham gestantes ou filhos com até 21 anos incompletos. O governo ainda não deixou claro quanto tempo demorará para que novos cadastros no CadÚnico sejam contemplados pelo novo programa.

Segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos do Auxílio Brasil começarão no próximo dia 17. Nessa primeira etapa, apenas os beneficiários do Bolsa Família poderão receber os valores, que passarão dos atuais R$ 190 para R$ 271,18. Serão cerca de 14,6 milhões de famílias beneficiadas. O governo espera aumentar esse número para 17 milhões (um acréscimo de 2,5 milhões de famílias que estavam na fila de espera) em dezembro e começar a pagar o tíquete no valor mínimo de R$ 400, mas ainda não tem garantia de recursos para bancar a promessa.