Produtos da ceia de Natal sobem quase 60% em relação a 2020 em BH

Diversas frutas que fazem parte do cardápio da ceia de Natal tiveram aumento no último ano em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









Outro item que registrou diminuição no custo foi a castanha de caju torrada. No entanto, a queda foi de apenas 0,31%, uma vez que o preço médio do quilo em 2020 era R$ 87,56 e caiu para R$ 87,29 neste ano.





Mas o que vai tornar o Natal do belo-horizontino mais "salgado" são os aumentos acumulados nos últimos 12 meses, principalmente para quem deseja contar com o damasco seco na ceia. O quilo do produto, que custava R$ 47,74, em média, em 2020, agora está saindo a R$ 75,84. Uma crescente de 58,86%. Mesmo caminho da castanha do pará inteira, que subiu 43,35%. O item era encontrado no ano passado com um custo médio, por quilo, de R$ 71,66. Agora, o valor subiu para R$ 102,72.





As frutas cristalizadas, que fazem sucesso nas melhores receitas para a ceia de Natal, também ficaram mais "indigestas" em 2021, por seu preço médio do quilo ter subido 41,65% em relação a 2020. No ano passado, era possível encontrar os itens a R$ 12,97, em média, por quilo, preço que subiu para R$ 18,37 no ano corrente.





A variação de preços praticados por lojas dentro do Mercado Central também é algo que chama a atenção. O damasco seco, por exemplo, pode ser encontrado por R$ 62 até R$ 99,90 o quilo, o que dá uma diferença de 61%. O maior preço do quilo das frutas cristalizadas, por exemplo, é de R$ 24,90, enquanto o menor foi encontrado por R$ 16. Uma variação de 56%.





Outro exemplo fica por conta das amêndoas laminadas, que podem ser encontradas por R$ 89,90 o quilo, mas, também, a R$ 136,90 o quilo, o que dá uma variação de 52%. Por isso, a principal dica para o consumidor é só uma na hora de comprar: pesquisar bastante.





Doces e queijos





A pesquisa também levantou preços de produtos típicos vendidos no Mercado Central, como queijos e doces. A variação de valores por loja chegou a bater a marca de 150%.





O menor preço encontrado do quilo do queijo minas Serro no Mercado Central foi de R$ 29,90. O maior, de acordo com a pesquisa, foi R$ 74,90, o que deu uma variação de 150,5%. Já o queijo mussarela trancinha pode ser achado tanto a R$ 22,80 quanto por R$ 46, ambos por quilo. Uma margem de diferença que pode chegar a 101,75%.





Diferença encontrada nos valores da goiabada cascão no Mercado Central variaram 57,93% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Ainda sobre queijo, o parmesão curado pode ser encontrado no Mercado Central a R$ 39,90 o quilo. No entanto, há estabelecimento que vende o quilo do mesmo produto a R$ 67,90, o que dá uma variação de 70,18% no preço do item. Um pouco abaixo do índice citado está os 66,89% da margem de valores do quilo do queijo minas meia cura, encontrado por R$ 29,90, mas, também, por R$ 49,90.









Consumidor precisa pesquisar bem na hora de comprar queijos, doces e outros itens no Mercado Central (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Em relação aos doces, a maior variação encontrada foi na cocada branca e da morena, que podem ser negociadas tanto a R$ 16,90, dependendo da loja, quanto a R$ 28,00 o quilo, que dá uma margem de 65,68%. O percentual está próximo da diferença encontrada nos valores da goiabada cascão, que variaram 57,93%, uma vez que o quilo do produto pode custar de R$ 14,50 a R$ 22,90.

Pesquisa feita pelo Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo ComOferta, mostra que o morador de Belo Horizonte vai gastar um pouco mais, em comparação com o ano passado, para ter os produtos tradicionais da ceia de Natal na mesa, como por exemplo, frutas cristalizadas. Em alguns casos, o aumento em relação a 2020 passa dos 40%, chegando a quase 60%.