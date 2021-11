Passos inaugura primeira parte da Cidade da Saúde e do Saber

A Santa Casa de Passos teve que fazer toda a infraestrutura da área, como: sistema de drenagem, água, esgoto, sistema elétrico e telecomunicações (foto: SCMP/Divulgação) A Santa Casa de Misericórdia de Passos inaugura no dia 27 de novembro a primeira parte da Cidade da Saúde e do Saber. A Smart City, cidade inteligente das oportunidades, pretende promover investimento regional e nacional na região, tanto no setor de produção de conhecimento quanto no de saúde.

As cidades inteligentes são uma coexistência harmônica entre sistemas, meio ambiente e pessoas, que interagem e usam energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Esses fluxos de interação são considerados inteligentes por fazerem uso estratégico dos recursos, voltados para um estilo de vida saudável para o indivíduo, a economia e o meio ambiente.





E com isso surgiu a Cidade da Saúde e do Saber, que será um Ecossistema de Saúde e Educação, ou seja, vai muito mais além do que hospital, será um ambiente gerador de Saúde, é a integração aos sistemas de educação, do social, do ambiental, do econômico.





É considerada um protótipo de cidade inteligente, onde usa-se todos os conceitos de Smart City desde a infraestrutura até a questão de edificações inteligentes, mobilidade urbana sustentável, sistema de gestão e monitoramento, enfim, todos os componentes de uma Smart City com o propósito de promover um ambiente capaz de gerar qualidade de vida em todos as dimensões.





Área

A Cidade da saúde e do Saber possui uma área de 140.000m², fica às margens da MG-050, com um potencial construtivo de mais de 190.000m² distribuídos em área comercial, estacionamentos, centro de eventos, centro de atenção à saúde, centro de apoio clínico, centro de inovação, hotel, entre outros. É a cidade das oportunidades considerada um polo tecnológico, com atração de novos negócios, promovendo uma transformação cultural, social, econômica e ambiental para Passos e região.

A construção da Cidade está sendo dividida por fases. A Santa Casa teve que fazer toda a infraestrutura da área, como: sistema de drenagem, água, esgoto, sistema elétrico, Telecomunicações. Toda infraestrutura possui tecnologia embarcada que estão alinhadas ao conceito de Cidade Inteligente.

“Consideramos esta, a primeira fase de entrega do projeto, ou seja, a cidade mínima viável. Além da infraestrutura, contempla também a Praça do Legado. Esta praça tem um significado muito importante para o projeto, consideramos ser o “marco da história” para as próximas ocupações que consideramos a segunda fase do projeto”, disse Daniel Porto Soares, superintendente-geral da Santa Casa de Misericórdia de Passos.

Os gastos estimados são em torno de R$ 20 milhões, desde o início da obra. Muitos dos recursos advêm de doações da comunidade, Empresas Privadas, recursos próprios da Santa Casa de Passos e Terceiro Setor.

Quando ficará pronta?

A Smart City não tem um prazo para ser terminada. “No momento é muito difícil delimitar exatamente a expectativa de entrega total da Cidade da Saúde e do Saber, uma vez que é considerada uma cidade e trouxemos todos os elementos que compõem uma cidade, como: praça, área comercial, hotel, centro de convenções, educação, saúde, lazer, igreja", inicia Daniel.





"Esses elementos contemplam a segunda fase do projeto, que são considerados a estratégia de ocupação que está embasada em 3 pilares: Necessidade; Viabilidade e Oportunidade. Essa segunda fase possui previsão de entrega em 5 anos a partir de 2022", complementa o superintendente.

Até 2027, no entanto, Daniel afirma que há a previsão da construção do ambulatório, com especialidades de alta complexidade como oncologia, saúde mental; no âmbito terciário a previsão do Hospital Dia; o centro de convenções; complexo comercial e moradia assistida (pelo menos 1 torre com 10 pavimentos aproximadamente 4 apartamentos por andar).

O empreendimento tem o viés filantrópico. “É unidade administrativa da Santa Casa de Passos, que se classifica como filantrópica. O projeto passou por consultoria jurídica para adaptar modelos de negócios, mantendo o viés filantrópico, mas trazendo oportunidades de negócios, estabelecendo a missão da Santa Casa de Passos de cuidar de sua comunidade e ainda trazer oportunidades inovadoras e propícias para a região”, explica Daniel.

O evento de entrega da Primeira Fase da CSS vai acontecer no dia 27/11, às 20h30, e será transmitido ao público pelos canais do Facebook, Instagram e Youtube da Cidade da Saúde e do Saber. A inauguração será contemplada com a Cidade mínima Viável, que conta com toda a infraestrutura e a Praça do Legado.